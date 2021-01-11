التاريخ المرضي لـ هادي الجيار.. أشرف زكي: كورونا وجد فيه تربة خصبة

نعى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، هادي الجيار، قائلا إن الفنان الراحل كان إنسان كبير يحتوي الكل، مؤكدا أنه تشرف بالعمل معه في النقابة.





وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي": هادي الجيار كان محبا لمهنته ولزملائه محب لقضايا المهنة .. كان مجاملًا ويسأل عن الجميع في كل المناسبات.. الناس كانت في الجنازة هتتجنن من نبا رحيله وكانوا بيسألوا ده لسه مطمن علينا قريب".





وتابع: " الجانب الفني معروف للجمهور لكني أفضل التحدث عن الجانب الانساني الذي لا يعرفه الجمهور من الناحية الانسانية، معقبا: كريم عبد العزيز هاتفني صباح أمس وكان في حالة إنهيار.





وفيما يخص حالة الصحية قبل الوفاة، قال: هادي الجيار كان عامل عملية قلب مفتوح منذ سنوات وله تاريخ مرضي، ثم حدث له مشكلة في الجهاز التنفسي منذ مسلسل عوالم خفية ثم إصابة كورونا التي وجدت فيه تربة خصبة.