عاهة مستديمة.. مشاجرة عنيفة تتسبب في تشويه وجه سيدتين.. تفاصيل

تداولت وسائل إعلام بريطانية لقطات مصورة ترصد مشاجرة عنيفة نشبت بين سيدتين أثناء تواجدهما بإحدى الحانات في مدينة "ليفربول" بإنجلترا، وقد أسفرت عن هذه المشاجرة عن إصابة كل منهما بجروح وندوب دائمة في الوجه.





وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السيدتين "كلير بيرن"، البالغة من العمر 35 عامًا، و"باولا برين" ذات الـ40 عامًا، قد نُقلتا إلى مستشفى في أعقاب مشاجرتهما الدامية بالحانة والتي نشبت مساء يوم الـ10 من يناير لعام 2020.









ومثلت السيدتان، اللتان كانتا في حالة سكر وقت المشاجرة، أمام محكمة مدينة "ليفربول" البريطانية نهاية الأسبوع الماضي، بندوب واضحة على وجه كل منهما، وعوقبت "باولا برين" بالسجن لمدة 10 أشهر في حين صدر حكم بسجن "كلير بيرن" 12 شهرًا.





وأفاد القاضي "جاري وودهول" بأن استخدام السيدتين للأكواب والزجاجات كـ أسلحة يعد أمرًا في غاية الخطورة وتسبب في ذعر بقية الزبائن المتواجدين بالحانة آنذاك وخوفهم على سلامتهم، ونتيجة لذلك فإنهما تستحقان عقوبة السجن.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشاجرة نشبت في الأساس بسبب خلاف حول مقعد بالحانة، وتصاعدت حدة الخلاف على نحو مفاجئ إثر قيام "بيرن" بالاعتداء على غريمتها بزجاجة نبيذ خلال مشادة لفظية بينهما، حيث وجهت لها ضربات متتالية في الرأس بهذه الزجاجة، قبل أن تسود الفوضى المكان ويتدخل بقية الزبائن لمحاولة فض المشاجرة، إلا أن "برين" ألقت كوبًا في وجه السيدة الأخرى وأصابتها في منتصف جبهتها متسببة لها في جرح غائر.









وباءت محاولات فض المشاجرة بالفشل، وواصلت السيدتان الاعتداء على بعضهما البعض بالزجاجات والأكواب وسط هلع بقية الزبائن، وهو ما أدى إلى تعرضهما لإصابات تطلبت نقلهما للمستشفى.



