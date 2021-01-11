حقيقة ربط شاب في شجرة 3 سنوات .. وأحد الأهالي: أمه خايفة عليه عشان ما يهربش..فيديو

قال جمال محمود أحد اهالي قرية كفر عمار بفاقوس شرقية ، إن صورة الشاب المقيد التي تنتشر على السوشيال ميديا هي لشاب السيد علي أحمد محمد وامه منفصلة عن والده منذ 25 عاما. أحدعلىيدعىوامهمنفصلةوالده





وأضاف جمال محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع على قناه تن، ان والد هذا الشاب قام بتطليق والدة بسبب نزوله من بطنها معوق مؤكدا على أن والدته تقوم بربطه في الشجرة بسبب خوفها عليه وسنة 25 عاما ووزنه أكثر من 150 كيلو . علىنزولهعلىأنوالدتهعليهعاماووزنهأكثركيلو معاق ذهنيا



