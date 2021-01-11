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حقيقة ربط شاب في شجرة 3 سنوات .. وأحد الأهالي: أمه خايفة عليه عشان ما يهربش..فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:30 ص
الشاب
الشاب
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إبراهيم القادري
قال جمال محمود أحد اهالي قرية كفر عمار بفاقوس شرقية ، إن صورة الشاب المقيد التي تنتشر على السوشيال ميديا هي لشاب يدعى السيد علي أحمد محمد وامه منفصلة عن والده منذ 25 عاما.

وأضاف جمال محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع على قناه تن، ان والد هذا الشاب قام بتطليق والدة بسبب نزوله من بطنها معوق مؤكدا على أن والدته تقوم بربطه في الشجرة بسبب خوفها عليه وسنة 25 عاما ووزنه أكثر من 150 كيلو معاق ذهنيا .

وأوضح جمال محمود ، ان والدتة غير مقتدرة وهناك احد الاهالي قام بمساعدتها واعطاها ارض وبقرة وهي تقوم بربط ابنها بجانبها  لحين الانتهاء من اعمال الأرض وبسبب خوفها عليه.
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