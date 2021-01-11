عانقتهن في اللحظات الأخيرة.. حريق يودي بحياة أم وبناتها الثلاث والسبب مجهول

لقيت أم وبناتها الثلاث مصرعهن جراء حريق مروع في منزلهن، وفي اللحظات الأخيرة قبل وفاتهن عانقت الأم بناتها عقب محاولتهن الاحتماء من ألسنة اللهب في حمام بالطابق العلوي.





يشار إلى أن فرق الطوارئ توجهت إلى محل إقامة العائلة في مدينة "ملبورن" بولاية "فيكتوريا" الأسترالية في الساعات الأولى من صباح أمس، الأحد، لكن الحريق كان قد اجتاح المنزل بأكمله بعد أن بدأ في المرآب الملحق به؛ وحاولت "كاورو أوكانو" وبناتها الثلاث، وأعمارهن 3 و5 و7 أعوام، الاحتماء من الحريق بحمام الطابق العلوي بينما كانت النيران والأدخنة تجتاح منزلهن، لكن محاولتهن كانت دون جدوى.









ويعتقد محققو الشرطة وجود شبهة جنائية بشأن الحريق الذي راحت ضحيته العائلة، وجاء في تقارير وسائل إعلام أن رجلًا في الخمسين من عمره، من معارف العائلة، استطاع الفرار من الحريق لكنه نُقل إلى مستشفى في حالة خطيرة، ولا يزال تحت حراسة الشرطة.





وكانت الأم "كاورو أوكانو"، والتي يُعتقد أنها من أصل ياباني، قد اعتادت مشاركة لقطات عائلية لها برفقة بناتها الثلاث عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأفاد مسئول بالشرطة المحلية بأنه قد عُثِر على جثث الأم وبناتها وقد كن يعانقن بعضهن البعض داخل حمام المنزل، وأشار جيران العائلة إلى أنهم سمعوا صرخات وأصوات انفجارات صادرة من المنزل بينما كانت النيران تجتاحه.









وقالت إحدى الجيران في تصريح لصحيفة محلية إن تصميم المنزل جعل من الصعب على الأم وبناتها الهروب، مشيرة إلى أن الباب الأمامي كان المخرج الوحيد بالنسبة إليهن لكن النيران والأدخنة الكثيفة حالت دون قدرتهن على الوصول إليه.



