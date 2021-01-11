"الموسيقيين": لم يتقدم أحد بشكوى ضد رامي صبري بعد غناء شكرا





ولفت المصدر، إلى أن رامي صبري لم يتقدم أيضا بأي شكوى ضد صناع الأغنية المتنازع عليها، وأنه لا دور للنقابة في هذه الحالة، طالما أنه لم يتقدم أحد بأي شكوى ضد الآخر.



رامي صبري يطرح «شكرا» بصوته كان تحدى المطرب رامي صبري صناع أغنية "شكرا" وقام بغنائها ولكن بموسيقي مختلفة عن الاغنية التي طرحها المطرب عمرو دياب بصوته ضمن أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تامر حسين يعلق على غناء رامى صبرى أغنية عمرو دياب شكرا نشر الشاعر تامر حسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد أن نشر الفنان رامى صبرى فيديو له وهو يغنى اغنية "شكرا" للمطرب عمرو دياب.

وقال تامر : "الأغنية طالما نزلت رسمى ياشباب.. عادى جدًا أى حد من الفانز صوته حلو وبيعرف يغنى أو من زمايلنا المطربين والفنانين يغنيها ويعمل cover لأى أغنية بيحبها ده شىء يسعدنا مفيش أى مُشكلة تمامًا بالعكس نجاح الأغنية وربنا يزيد ويبارك ومستنى فيديوهات الأصوات الحلوة..شكرًا".



رامي صبري يهاجم عزيز الشافعي وهاجم المطرب أكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية، أنه لم يتقدم أحد من صناع أغنية "شكرا" بشكوى ضد المطرب رامي صبري، بعد تداول أغنية "شكرا" بصوته.ولفت المصدر، إلى أن رامي صبري لم يتقدم أيضا بأي شكوى ضد صناع الأغنية المتنازع عليها، وأنه لا دور للنقابة في هذه الحالة، طالما أنه لم يتقدم أحد بأي شكوى ضد الآخر.وهاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي، بعد اتهامه بأنه أخذ منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب.





وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا اغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".





رد عزيز الشافعي على رامى صبرى

ورد الملحن عزيز الشافعي على هجوم المطرب رامي صبري وكتب عزيز عبر حسابه على فيسبوك: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".





وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة)، احب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على إستجابته لطلبي وقراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".





وأنهى حديثه: "و بعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا ، اما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه،

و شكرا لحد كدة".





تامر حسين يدافع عن عزيز الشافعى



رد الشاعر تامر حسين على الخلاف الدائر بين رامي صبري وعزيز الشافعي بسبب أغاني المطرب عمرو دياب.





وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "أولًا ليه بنجيب وبنقحم دايمًا اسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة ؟ ايه الغرض ؟، ثانيًا... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده.. مكنش فى أول يوم مثلًا؟ ده لو فعلًا الكلام على حق".





وتابع: "ثالثًا... اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنه، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات، يعنى ايه ؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه اغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الإستغلال ) للمطرب، طالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين إختيار الأفضل وارد جدًا تسمع مطرب زميل اغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية مايتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق".





وأضاف: "مطرب عن مُطرب ف سُرعة إتخاذ القرار أنا شايف ان فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبيًا ومعنويًا دى شهادة حق، ومش شايف تمامًا اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن.. عيب فى خصوصيات مايصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم، ناس محترمة بالباطل اكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها واحنا (أصحاب الحق )وربنا يهدى ، وأخيرًا ياما ناس سمعت اغانى من سنه وسنتين ومكنش ليهم، نصيب فيها ماعملهوش اللى بيتعمل ده لما الأغنية تنجح بالعكس فرحوا".





واختتم: "واتمنوا انها ياريت لو كت أغنيتهم بكل حُب وتقدير وروح حلوة وده بوست بكُل حُب والله عشان معنديش، كلام يتقال تانى مش عايزين الموضوع ياخد أكبر من حجمه، هى شُهرة ل الأغنية أكتر بس مابحبش الطريقة دى من الشهرة".





تصريح من رامى صبرى على أزمته مع عزيز الشافعى



كد الفنان رامي صبري، إنه لا يريد إضافة أي تفاصيل جديدة تخص أزمة أغنية "شكرًا" لـ عمرو دياب.





وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في تصريح لـ "صدى البلد": "خلاص بوست وخلص الموضوع عندي".