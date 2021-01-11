10 شروط لاستخراج رخصة قيادة للسيارة بقانون المرور الجديد| تعرف عليها

يعتبر قانون المرور الجديد من أهم القوانين المنتظر إقرارها فى البرلمان الجديد ، وذلك نظرا لعدم إقراره فى البرلمان السابق، خاصة بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عليه نهائيا، إلا أنه لم يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.





وتأتى أهمية قانون المرور الجديد فى أنه سيعمل على التصدي لحالة الفوضى التى نشاهدها يوميا فى الطرق و المخالفات المرورية التى يرتكبها قائدو السيارات ، حيث وضع القانون شروطا لاستخراج رخصة القيادة وشروط لترخيص السيارات ، هذا بالإضافة إلى وضع عقوبات على المخالفات المرورية.





شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة





وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط:



1 - ألا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص



2 – ألا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.



3 – اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.



4 – أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.



5 – الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بإحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.



6 – يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.



7 – يخضع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.



8 - يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإرهابية.



9 - عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.



10 - كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.





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من جانبه قال يحيى الكدوانى، عضو مجلس النواب أن البرلمان السابق لم يصدر قانون المرور الجديد على الرغم من موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عليه بشكل نهائى، وذلك بسبب ضيق الوقت نظرا لوجود زخم فى الأجندة التشريعية للبرلمان السابق، مشيرا إلى أن القانون يضم أكثر من 96 مادة.





وأشار الكدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المرور الجديد سيكون على أولويات البرلمان الجديد لإصداره خلال الفترة القادمة ، نظرا لأهمية هذا القانون باعتباره يمس الحياة اليومية للمواطنين.





وأكد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون المرور الجديد سيحتاج إلى توفير البنية التحتية وغرف عمليات وأجهزة رصد للمخالفات المرور وساحات انتظار للسيارات فى المحافظات ، بالإضافة إلى بعض النواحى التكنولوجية لرصد المخالفات إلكترونيا دون تدخل بشري.





وأوضح أنه بمجرد صدور قانون المرور الجديد فإنه من المقرر ان يأخذ فترة سماح من عامين إلى 3 أعوام ، لأنه سيأخذ وقت فى تطبقه نظرا لتدخل 14 وزارة فى الحكومة لتطبيق القانون.