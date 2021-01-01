ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

للمقيمين في دبي.. كيف تحصل على رخصة القيادة ؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
يواجه الكثير من المقيمين في دولة الإمارات مشكلة استخراج رخصة القيادة ، وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة
-    إحضار اصل وصورة بطاقة الهوية الإماراتية
-    صورة جواز السفر
-    8 صور شخصية
-    شهادة فحص العيون
ولكن يجب ان تعرف ان هناك عددا من المهن ، هي ممنوعة من الحصول على رخصة القيادة قي الإمارات ، وهم الاطباء والمحامين ، والإداريين ، ولكن يمكن التأكد من هذه المنع عن طريق مدرسة تعليم القيادة في دبي ، ولكن إذا قمت بعمل تجديد الإقامة في الامارات عام 2021  يمكنك الحصول على رخصة القيادة بكل سهولة .

بالنسبة لرخصة القيادة سوف تحصل عليها أول مرة مؤقته ، وتؤهلك لخوض التدريب داخل المدرسة .

كما يمكنك الحصول على كافة الدروس النظرية التابعة للمدرسة ، وذلك اما بالحضور أو عن بعد .

يجب اجتيز الاختبار النظري ، وذلك حتى تتأخر لإجراء الاختبارات العملية .
   
يأتي موعد الاختبار النهائي، في أحد الطرق التي ترشحها هيئة دبي للطرق والمواصلات، ولكن أن لم تنجح في اجتياز تلك الاختبارات، سوف يتم إعدادك وفقًا لـ7دروس إضافية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شروط إصدار رخصة قيادة خاصة في السعودية

لو مسافر الإمارات .. نصائح هامة قبل شراء السيارات المستعملة

رخصة قيادة خاصة في مصر والسعودية.. تعرف على الفرق في إجراءات استخراج كل منهما

فيديو جراف.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سعودية

وراءه جهات مشبوهة.. الجزائر تكشف غموض منع مواطنيها من دخول الإمارات

للسيدات .. الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل

ترشيحاتنا

شاهد.. السعودية تودع 2020 بأمطار غزيرة

الدقائق الأولى من احتفالات العام الجديد بميدان رمسيس .. شاهد

آسر ياسين: دويتو جديد مع تامر حسني .. وأولادي كسفوني على الريد كاربت

عاجل.. المتحدة تضيء سماء القاهرة

مكالمة من الإمارات تحسم صفقة بواليا لـ الأهلي

بيعمل عظمة.. #بهاء_سلطان يشعل تويتر بعد تألقه مع صاحبة السعادة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصل لسنة كاملة .. متى تعود حاستا الشم والتذوق لمتعافي كورونا

بعد عدة أيام.. العثور على جثة نجمة إكس فاكتور مذبوحة في سريرها .. صور

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 1/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا