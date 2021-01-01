للمقيمين في دبي.. كيف تحصل على رخصة القيادة ؟

يواجه الكثير من المقيمين في دولة الإمارات مشكلة استخراج رخصة القيادة ، وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة
- إحضار اصل وصورة بطاقة الهوية الإماراتية
- صورة جواز السفر
- 8 صور شخصية
- شهادة فحص العيون
ولكن يجب ان تعرف ان هناك عددا من المهن ، هي ممنوعة من الحصول على رخصة القيادة قي الإمارات ، وهم الاطباء والمحامين ، والإداريين ، ولكن يمكن التأكد من هذه المنع عن طريق مدرسة تعليم القيادة في دبي ، ولكن إذا قمت بعمل تجديد الإقامة في الامارات عام 2021 يمكنك الحصول على رخصة القيادة بكل سهولة .
يجب اجتيز الاختبار النظري ، وذلك حتى تتأخر لإجراء الاختبارات العملية .
يأتي موعد الاختبار النهائي، في أحد الطرق التي ترشحها هيئة دبي للطرق والمواصلات، ولكن أن لم تنجح في اجتياز تلك الاختبارات، سوف يتم إعدادك وفقًا لـ7دروس إضافية .
- إحضار اصل وصورة بطاقة الهوية الإماراتية
- صورة جواز السفر
- 8 صور شخصية
- شهادة فحص العيون
ولكن يجب ان تعرف ان هناك عددا من المهن ، هي ممنوعة من الحصول على رخصة القيادة قي الإمارات ، وهم الاطباء والمحامين ، والإداريين ، ولكن يمكن التأكد من هذه المنع عن طريق مدرسة تعليم القيادة في دبي ، ولكن إذا قمت بعمل تجديد الإقامة في الامارات عام 2021 يمكنك الحصول على رخصة القيادة بكل سهولة .
بالنسبة لرخصة القيادة سوف تحصل عليها أول مرة مؤقته ، وتؤهلك لخوض التدريب داخل المدرسة .
كما يمكنك الحصول على كافة الدروس النظرية التابعة للمدرسة ، وذلك اما بالحضور أو عن بعد .
يجب اجتيز الاختبار النظري ، وذلك حتى تتأخر لإجراء الاختبارات العملية .
يأتي موعد الاختبار النهائي، في أحد الطرق التي ترشحها هيئة دبي للطرق والمواصلات، ولكن أن لم تنجح في اجتياز تلك الاختبارات، سوف يتم إعدادك وفقًا لـ7دروس إضافية .