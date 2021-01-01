للمقيمين في دبي.. كيف تحصل على رخصة القيادة ؟

بالنسبة لرخصة القيادة سوف تحصل عليها أول مرة مؤقته ، وتؤهلك لخوض التدريب داخل المدرسة .





يواجه الكثير من المقيمين في دولة الإمارات مشكلة استخراج رخصة القيادة ، وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة- إحضار اصل وصورة بطاقة الهوية الإماراتية- صورة جواز السفر- 8 صور شخصية- شهادة فحص العيونولكن يجب ان تعرف ان هناك عددا من المهن ، هي ممنوعة من الحصول على رخصة القيادة قي الإمارات ، وهم الاطباء والمحامين ، والإداريين ، ولكن يمكن التأكد من هذه المنع عن طريق مدرسة تعليم القيادة في دبي ، ولكن إذا قمت بعمل تجديد الإقامة في الامارات عام 2021 يمكنك الحصول على رخصة القيادة بكل سهولة .كما يمكنك الحصول على كافة الدروس النظرية التابعة للمدرسة ، وذلك اما بالحضور أو عن بعد .يجب اجتيز الاختبار النظري ، وذلك حتى تتأخر لإجراء الاختبارات العملية .يأتي موعد الاختبار النهائي، في أحد الطرق التي ترشحها هيئة دبي للطرق والمواصلات، ولكن أن لم تنجح في اجتياز تلك الاختبارات، سوف يتم إعدادك وفقًا لـ7دروس إضافية .