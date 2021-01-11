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أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترسل سفينة للبحث عن طائرة إندونيسية منكوبة

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت كوريا الجنوبية اليوم /الإثنين/ أنها أرسلت سفينة أبحاث إلى المياه القريبة من العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" للانضمام إلى العملية الجارية للبحث عن ضحايا حادث تحطم طائرة.

وستقوم سفينة الأبحاث - التي يبلغ وزنها 12 طنا ومن المقرر أن تصل إلى الموقع في وقت لاحق من اليوم - بعمليات البحث تحت الماء باستخدام معدات متطورة، وفقا لما قالته وزارة المحيطات والثروة السمكية في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.

وتم بناء سفينة الأبحاث في إطار مشروع مساعدة إنمائية رسمي لإندونيسيا .. وتأتي عملية الإنقاذ بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "سريويجايا" الإندونيسية وكان على متنها 62 شخصا، في البحر يوم أمس الأول.

كما أكدت الوزارة أنها اتخذت القرار على الفور بعد تلقي الطلب من الحكومة الإندونيسية ، وأضافت في بيانها: "إننا إذ نعرب عن تعازينا في الحادث المأساوي في إندونيسيا، نخطط لتقديم أي دعم إنساني للحكومة الإندونيسية عند الطلب".

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