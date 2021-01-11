وزيرة الصحة: 21% انخفاضا في المتوسط اليومي لإصابات فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك انخفاضًا في المتوسط اليومي للإصابات اليومية بفيروس كورونا بمعدل 21%، موضحة أن نسبة تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قلت بمعدل 15%؜.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها المذاعة اليوم بمؤتمر صحفي، أن حجز الحالات في العناية المركزة قل بنسبة 8%، ومتوسط الشفاء زاد بنسبة 5%.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن زيادة الأعداد موجودة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا وخاصة جنوب الصعيد، مؤكدة أن متابعة العزل المنزلى لا تنتظر جهاز قياس تشبع الأكسجين ، وإنما غرف العمليات بالمحافظات تعمل عليه.

وتابعت أن اللقاحات طلب عالمي وهناك محدودية في الإنتاج وأولويات للدول المنتجة فى تطعيم الناس، لذلك قمنا بعمل المفاوضات والعقود وننتظر توريدها آخر الشهر.

وأكدت أنه بالتعاون مع وزير المالية سيتم التوقيع اليوم أو بحد أقصى غدًا العقد النهائى للتعويضات، لافتة إلى أننا قمنا بالعمل بشكل كبير مع "استرا زنكا"، وهو ملف قرب على تسجيل لقاح استرازنكا وخلال أيام قليلة سنأخذ موافقتها.