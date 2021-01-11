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فن

القمر بيتصور ... أسما جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:15 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

ايه ده قمر بيتصور - مشاء الله - ربنا يحفظك 


يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات. 

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

العمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.

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