الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة وتحذر من أمطار ورياح محملة بالأتربة.. تفاصيل

زفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، بشرى سارة بشأن موعد انتهاء الشبورة على الطرق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الشبورة مستمرة حتى غد الثلاثاء.









وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن بداية من الغد ستكون الشبورة أفضل من الأيام الماضية وسنشهد إغلاق بعض الطرق ولكن بشكل أقل، متابعة أن بداية من الأربعاء والخميس ستقل الشبورة وتنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة ستصل ل26 درجة مئوية، تنخفض نهاية الأسبوع ل20 درجة مئوية، لافتة إلى أنه بداية من الأربعاء ستكون هناك عودة لسقوط الأمطار خفيفة ومتوسطة الشدة على مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية.





وأكملت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أنه ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مؤقت وبداية من الخميس نبدأ نشعر بالبرودة وسقوط بعض الأمطار.