تعرف على أعراض وأسباب جلطة الأوردة العميقة

تحدث الإصابة بـ جلطة الأوردة العميقة عادةً في وريد الساق العميق ، وهو الوريد الأكبر الذي يمر عبر عضلات ربلة الساق والفخذ يمكن أن تحدث أيضًا في الحوض أو البطن.





وفقا لما ذكره موقع "nhsinform " يمكن أن يسبب ألمًا وتورمًا في الساق وقد يؤدي إلى مضاعفات مثل الانسداد الرئوي، وتعرف الإصابة بجلطات الأوردة العميقة والانسداد الرئوي معًا باسم الانصمام الخثاري الوريدي (VTE).





الأعراض

في بعض الحالات ، قد لا تظهر أعراض الإصابة جلطة الأوردة العميقة،في حالة حدوث الأعراض ، يمكن أن تشمل:





ألم وتورم وحنان في إحدى ساقيك (عادة ربلة الساق أو الفخذ)

وجع شديد في المنطقة المصابة

جلد دافئ في منطقة الجلطة

احمرار الجلد ، وخاصة في الجزء الخلفي من ساقك تحت الركبة

عادةً ما يؤثر (وإن لم يكن دائمًا) على ساق واحدة،قد يكون الألم أسوأ عند ثني قدمك لأعلى باتجاه ركبتك، حالة خطيرة تحدث عندما تنفجر قطعة من الجلطة الدموية في مجرى الدم، يؤدي هذا بعد ذلك إلى سد أحد الأوعية الدموية في الرئتين ، مما يمنع وصول الدم إليها.





إذا تُرك دون علاج ، فإن حوالي 1 من كل 10 أشخاص مصابين بجلطات الأوردة العميقة سيصابون بانصمام رئوى،الانسداد الرئوي هو حالة خطيرة للغاية تسبب:





ضيق التنفس:الذي قد يحدث تدريجيًا أو فجأة

ألم في الصدر:قد يزداد سوءًا عند الشهيق

انهيار مفاجئ

يحتاج كل من DVT والانسداد الرئوي إلى تحقيق وعلاج عاجلين.

اطلب عناية طبية فورية إذا كنت تعاني من ألم وتورم وحنان في ساقك وحدث ضيق في التنفس وألم في الصدر.





أسباب

كل عام يؤثر DVT على حوالي 1 من كل 1000 في المملكة المتحدة.

يمكن لأي شخص أن يصاب بجلطات الأوردة العميقة ، ولكنه يصبح أكثر شيوعًا فوق سن 40، بالإضافة إلى العمر هناك أيضًا بعض عوامل الخطر الأخرى ، منها:

وجود تاريخ من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي

وجود تاريخ عائلي من جلطات الدم

عدم النشاط لفترات طويلة على سبيل المثال بعد إجراء عملية أو أثناء رحلة طويلة

تلف الأوعية الدموية فيمكن أن يؤدي جدار الأوعية الدموية التالف إلى تكوين جلطة دموية

وجود شروط أو علاجات معينة التي تسبب دمك لجلطة بسهولة أكبر من المعتاد مثل السرطان بما في ذلك العلاج الكيميائي و الإشعاعي وأمراض القلب والرئة، ومتلازمة هيوز

أثناء الحمل يتجلط دمك بسهولة أكبر

زيادة الوزن أو السمنة