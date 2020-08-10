نشرة المرأة والصحة .. سبب وفاة مصطفى حفناوي .. أعراض جلطة المخ وأنواعها .. كورونا يهدد الكبد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
توفي اليوم اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد إصابته بـ جلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة لمدة يومين، وبحسب الروايات التي كتبها أصدقاء مصطفى حفناوي، فإنه اشتكى من ألم في البطن وبعد ذهابه للمستشفى تم تشخيصه بشكل خاطئ، حيث كان يعاني من أعراض جلطة في المخ، وبعدها فقد الوعي ودخل في غيبوبة انتهت بوفاته.
كيف تحدث جلطة المخ؟
تحدث السكتة الدماغية، التي يطلق عليها أحيانًا "نوبة دماغية"، عندما ينقطع تدفق الدم إلى منطقة في الدماغ، ولا يصل الأوكسجين والجلوكوز للمخ، وإذا لم يتم اكتشاف السكتة الدماغية مبكرًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم في الدماغ أو الموت، بحسب موقع webmd.
تشبه السكتة الدماغية النوبة القلبية، إلا أنها تحدث في الأوعية الدموية للدماغ، ويمكن أن تتشكل الجلطات في الأوعية الدموية بالمخ، أو في الأوعية الدموية المؤدية إلى الدماغ، أو حتى في الأوعية الدموية في أماكن أخرى من الجسم ثم تنتقل إلى الدماغ وتمنع هذه الجلطات تدفق الدم إلى خلايا الدماغ.
منذ تفشي فيروس كورونا التاجي المتسجد ، وبدأ العلماء يومًا بعد يوم في اكتشاف تأثيراته المختلفة على كافة أعضاء الجسم، حيث يبدأ بالحلق ثم الرئة ، وهذا ما كان شائعا في بداية انتشار جائحة كورونا ومع مرور الوقت اكتشف الباحثون تأثيرات لكورونا على الكلى و القلب والمخ ، وأخرها الكبد .
وفي دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في مركز ييل للكبد في الولايات المتحدة الأمريكية ، أكتشف الباحثون أن المرضى المصابين بفيروس كورونا تعرضوا لمشاكل في الكبد تسببت في دخولهم العناية المركزة .
وفحص الباحثون في مركز ييل حالة 1827 مريضا بكورونا تم نقلهم للمستشفى في شهري مارس وأبريل ، وأجرى الباحثون اختبارات الكبد لهؤلاء المرضى ، ووجدوا أن الاختبارات كانت غير طبيعية بنسبة 15 %.
وأجرى باحثو جامعة ييل 5 اختبارات لفحصل الكبد مثل الانزيمات و التهاب خلايا الكبد وزيادة البيليروبين التي يشير إلى ضعف الكبد، وكذلك مستويات الفوسفاتيز القلوي (ALP) ، مما قد يشير إلى التهاب القنوات الصفراوية.
استمرارًا لعملية الأبحاث التي يجريها العلماء عن فيروس كورونا منذ تفشيه ، أكدت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا التاجي.
وأجرى فريق بحثي من كوريا الجنوبية الدراسة على مرضى كورونا ، لتقييم العلاقة بين الاضطرابات العقلية وخطر الإصابة بعدوى كورونا المستجد ثم المعاناة من عواقب خطيرة أو الوفاة ، وفقا لموقع "ميدريكسيف" الطبي .
ووجد الباحثون أنه بمجرد إصابة المضطربين عقليا بفيروس كورونا المستجد، تزيد احتمالية وفاتهم علاوة على اكتشافهم أن خطر الوفاة كان مرتفعا بصورة ملحوظة لدى مرضى الاضطرابات المزاجية.
في فترة الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة يحتاج جسم الإنسان إلى تناول الأطعمة الغنية بالماء لتعويض نقص السوائل الموجودة بالجسم، ولذلك يجب الاهتمام بتناول الفاكهة والخضراوات الغنية بالماء كالخيار والبطيخ وشرب السوائل باستمرار لتعويض نقص سوائل الجسم.
وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أهم فوائد البطيخ، قائلة إنه:
١-يحتوي على ٩٢٪ من الماء مرطب ممتاز للجسم والبشرة في الصيف
٢- مصدر لمضادات الاكسدة (الليكوبين )التي تعتبر محارب للسرطان
٣- يساهم في مكافحة الامساك لانه يحتوي على الالياف والماء
٤-يحافظ على صحة الجلد لاحتوائه علي فيتامين أ
وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أهم فوائد البطيخ، قائلة إنه:
١-يحتوي على ٩٢٪ من الماء مرطب ممتاز للجسم والبشرة في الصيف
٢- مصدر لمضادات الاكسدة (الليكوبين )التي تعتبر محارب للسرطان
٣- يساهم في مكافحة الامساك لانه يحتوي على الالياف والماء
٤-يحافظ على صحة الجلد لاحتوائه علي فيتامين أ