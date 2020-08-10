نشرة المرأة والصحة .. سبب وفاة مصطفى حفناوي .. أعراض جلطة المخ وأنواعها .. كورونا يهدد الكبد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

توفي اليوم اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد إصابته بـ جلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة لمدة يومين، وبحسب الروايات التي كتبها أصدقاء مصطفى حفناوي، فإنه اشتكى من ألم في البطن وبعد ذهابه للمستشفى تم تشخيصه بشكل خاطئ، حيث كان يعاني من أعراض جلطة في المخ، وبعدها فقد الوعي ودخل في غيبوبة انتهت بوفاته.





كيف تحدث جلطة المخ؟

تحدث السكتة الدماغية، التي يطلق عليها أحيانًا "نوبة دماغية"، عندما ينقطع تدفق الدم إلى منطقة في الدماغ، ولا يصل الأوكسجين والجلوكوز للمخ، وإذا لم يتم اكتشاف السكتة الدماغية مبكرًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم في الدماغ أو الموت، بحسب موقع webmd.





تشبه السكتة الدماغية النوبة القلبية، إلا أنها تحدث في الأوعية الدموية للدماغ، ويمكن أن تتشكل الجلطات في الأوعية الدموية بالمخ، أو في الأوعية الدموية المؤدية إلى الدماغ، أو حتى في الأوعية الدموية في أماكن أخرى من الجسم ثم تنتقل إلى الدماغ وتمنع هذه الجلطات تدفق الدم إلى خلايا الدماغ.



