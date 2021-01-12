فريق البحرين يخطف اللقب.. نتائج سباق الخليج 12 ساعة

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الخليج 12 ساعة فى نسخته الاولى التى اقيمت من 7 الى 9 يناير الماضى من انتهاء فعالياته واعلان النتيجة النهائية له واسماء الفائزين بالمراكز الاولى.

واوضحت لجنة سباق الخليج 12 ، ان الفريق البحريني Seas Motorsport2، تمكن من الحصول على سباق النسخة الاولى بسيارته رقم 33 ماكلارين 720 أس جي تي 3 .

وقال فريق البحرين ان السائقين الذين حققوا الفوز هم فريق الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة، والبريطاني بين برينكوت والكرواتي مارتن كودريتش، وتمكنوا من انهاء 12 ساعة زمن السباق من يوم السبت الماضي وانهاء 341 لفة على مضمار الجائزة الكبرى البالغ طولة 5.412 كم.

واوضح فريق البحرين ان فريقه تمكن من تصدر الجدول الزمنى مرتين في حصص التجارب الثلاث قبل خطف مركز الصدارة.

وتمكن رائد رفيعي من خطف السباق الأول من الجولة الثالثة للبطولة المحلية تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 CC ، اما فى المركز الثانى جاء رائد حمو وذلك يوم الجمعة على مضمار الحلبة الداخلية البالغ طولها 2.554 كم.

وبدءًا من مركز الانطلاق الأول تمكن الفريق البحريني من الانطلاق أولًا والمحافظة على مركزهم طوال الـ 6 ساعات الأولى وأكملوا 169 لفة، وخلال الـ 6 ساعات الأخرى تمكن الفريق من الحفاظ على مركزة وخطف اللقب بإنهاء 341 لفة إلى جانب تحقيق أسرع لفة في السباق وذلك بـ 2 دقيقة و00.882 ثانية.

وجاء في المركز الثاني فريق ديناميك موتورسبورت بسيارة الفريق التي تحمل رقم 67 بورش 911 جي تي 3 آر بفارق 56.162 ثانية، بينما جاء رام ريسنغ في المركز الثالث بفارق لفتتين بسيارة الفريق مرسيدس أيه أم جي جي تي 3.