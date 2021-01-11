وزير التعليم العالى: تخصيص 5.8 مليار جنيه لبنية تحتية جديدة للجامعات الحكومية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر من الدول القليلة التى تمكنت من إنهاء العام الدراسى بنجاح العام الماضى، وسط جائحة عالمية، ولكن حفاظا على الطلاب وهيئة التدريس، نأخذ فى الاعتبار كافة الاحتياطات، فبعض الكليات كانت قطعت شوطا فى الامتحانات، ولكن لجنة الأزمات استشعرت الأزمة، ومع تكليف من الرئيس، قررنا استكمال العام الدراسى بالتعليم عن بعد، وتأجيل الامتحانات إلى ما بعد 20 فبراير، وسيتم إجراء الامتحانات العادية بعد هذا التاريخ.





وأضاف عبد الغفار، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن المجلس الأعلى للجاماعات فى انعقاد دائم، لإعادة تقييم الموقف فى ضوء تغيرات الأحداث، فلا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث خلال الأيام المقبلة.



