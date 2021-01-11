بيراميدز يتصدر تويتر بعد التعادل أمام وادي دجلة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيراميدز بعد تعادله مع فريق وادي دجلة "1-1".





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "‏شريف إكرامي 8 مباريات مع ‎#بيراميدز بـ 8 أهداف في شباكة " و"‏بيراميدز مستواه تراجع عن السنه اللي فاتت وفيه فريق صاعده بتناقش على المركز الثالث بقوة".





وقال آخرون "بيراميدز فيه لاعيبة حلوة وخبرات لكن ينقصهم الروح والمحرك في الملعب علشان يخلق شخصية الفريق" و"‏كده أوفر مش أسلوب لعب ده وحرام الحملة الممنهجة ع رمضان صبحي ألاعب ماشي باحترام مهربش ولا خان ‎#بيراميدز".





واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد الوقوع في فخ التعادل أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الثالثه المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20، عن طريق رمضان صبحي، بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان فى شباك محمد عبدالمنصف.





وجاء هدف التعادل لوادي دجلة فى الدقيقة 69 ، عن طريق حسام عرفات، بعد تلقيه عرضية متقنة من الناحية اليسري لتصل منطقة الجزاء قفز علي أثرها وسددها برأسية قويةفى شباك شريف إكرامي.





وتدخلت تنقية الفار فى الدقيقة 75 بقرار وجود خطأ لصالح بيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل واحتسب الحكم ركلة جزاء، ونفذها أحمد سامي وتألق محمد عبدالمنصف فى اخرجها إلى ركنية.



