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فن

طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد لـ تامر حسنى .. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:15 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
طرح المنتج تامر مرسى الاغنية الرسمية لكاس العالم لكرة اليد والتى من المقرر ان تشهد افتتاح البطولة التى تقام فى مصر. 

نشر المطرب تامر حسنى عبر حسابه على إنستجرام فيديو من كواليس تحضيراته لحفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، وعلق على الفيديو، قائلًا: "من تمارين وتحضيرات حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد المقام بمصر".


وقد تقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور.


جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة.

وسيشارك مع تامر حسني مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعده من اكتشافه وهي هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، والكليب من إخراج  أشرف حمدى، واليوم بدأ الفنان تامر حسني تحضيرات وتجهيزات الاستعراض مع الفريق المصري والعالمي وسيقام الافتتاح يوم الأربعاء المقبل.
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