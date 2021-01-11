طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد لـ تامر حسنى .. فيديو

نشر المطرب تامر حسنى عبر حسابه على إنستجرام فيديو من كواليس تحضيراته لحفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد، وعلق على الفيديو، قائلًا: "من تمارين وتحضيرات حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد المقام بمصر".









وقد تقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور.









جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة.



