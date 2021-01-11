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تعليم

حقوق حلوان تنظم دورات أون لاين حول إعداد المشروعات وريادة الأعمال

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:36 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بدأت جامعة حلوان تفعيل نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين وتفعيل منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وكان وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد و التواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب . 
 
واوضح وأعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان عن تنظيم مجموعة كورسات اون لاين بالتعاون مع اسرة the first المركزية بالجامعة بهدف تنمية مهارات الطلاب و بناء شخصيتهم لتٱهيلهم لسوق العمل . 

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و اشار الاتحاد ان من هذه الدورات دورة حول كيفية اعداد مشروع شخصى و المشروعات الصغيرة ، و ريادة الاعمال . 

و نوه الاتحاد ان هذه الدورات تستمر لمدة اسبوعين بنظام الاون لاين  كل دورة تقام يومين بالاسبوع  بداية من الاسبوع الحالى. 


وأوضح اعضاء اتحاد الطلاب انه على الطلاب الراغبين بالاشتراك في هذه الدورات التدريبية التواصل مع اتحاد طلاب كلية الحقوق عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك و تسجيل اسمائهم.
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