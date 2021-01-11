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تعليم

بعد تفعيل التعليم الإلكتروني.. جامعة حلوان: خدمات إلكترونية لسداد المصروفات

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:35 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
بدأت جامعة حلوان في تفعيل نظام التعليم عن بُعد وبث المحاضرات أون لاين وتفعيل منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكدت الجامعة انها فعلت خدمات إلكترونية لدفع المصروفات من خلال الخطوات التالية.. 

١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية و الحصول على كود الدفع إلالكتروني الخاص بكل طالب . 

٢- يمكن التوجه لأحد البنوك وإيداع المصروفات ، وتحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك . 

٣-  يمكن السدات عبر فروع كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty " 

ونوهت الجامعة الى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات أو بصورة منه . 

جدير بالذكر انه تم وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب . 
 
وأعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان عن تنظيم مجموعة كورسات اون لاين بالتعاون مع اسرة the first المركزية بالجامعة بهدف تنمية مهارات الطلاب و بناء شخصيتهم لتأهيلهم لسوق العمل . 

وأشار الاتحاد إلى ان من هذه الدورات دورة حول كيفية اعداد مشروع شخصى و المشروعات الصغيرة ، و ريادة الاعمال . 

ونوه الاتحاد الى ان هذه الدورات تستمر لمدة اسبوعين بنظام الاون لاين  كل دورة تقام يومين بالاسبوع  بداية من الاسبوع الحالى. 

وأوضح اعضاء اتحاد الطلاب انه على الطلاب الراغبين بالاشتراك في هذه الدورات التدريبية التواصل مع اتحاد طلاب كلية الحقوق عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك و تسجيل أسمائهم.
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