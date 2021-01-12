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غير حاسمة.. سلالات كورونا المتحورة لا تظهر في الاختبارات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:08 ص
سلالات كورونا المتحورة
سلالات كورونا المتحورة لا تظهر في الاختبارات
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آية التيجي
كشف بحث جديد أُجرِي مؤخرا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن سلالات الوباء الجديدة يمكن أن تكون خادعة لاختبارات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا، مما يجعل الاختبار غير حاسم في الكشف عن الإصابة.

وأوضحت الإدارة، أن مقدمي الرعاية الصحية والمختبرات، لاحظوا أن المتغيرات الجينية لفيروس كورونا المستجد المعروفة باسم السلالات الجديدة سواء تلك الظاهرة في بريطانيا أو جنوب إفريقيا تظهر نتائج اختبارات خاطئة للإصابة بكوفيد 19 عند المصابين.


وافاد المشرفون على البحث، بأن نتائج الاختبارات سلالات كورونا الجديدة تظهر نتائج اختبار الوباء سلبية بصورة خاطئة وخادعة، ما يمكن أن يسبب في انتشار أوسع للعدوى، بحسب ما نشرته "سي إن إن" الأميركية.

وأشار المشرفون، إلى أن النتائج السلبية الخاطئة تحدث مع اختبار الجزيئات التي حدثت فيها الطفرة، وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا على محاصرة انتشار العدوى بـ فيروس كورونا في مختلف المناطق حول العالم.

وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قبل ساعات، بضرورة تكرار الاختبار لمن يشك في إصابتهم بعدوى كورونا أكثر من مرة للتأكد بصورة صحيحة من إصابته من عدمها.

وقال  مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، ان إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستواصل مراقبة المتغيرات الفيروسية الوراثية لفيروس كورونا المستجد، لضمان استمرار الاختبارات المصرح بها في تقديم نتائج دقيقة لمرضى كوفيد 19".

وتابع هان، انه يعتقد أن البيانات تشير إلى أن لقاحات كوفيد 19، المصرح بها حاليا قد تظل فعالة ضد هذه السلالة، ولكن ينبغي تكرار الاختبار حتى لا تظهر أي نتائج خادعة.
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