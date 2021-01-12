غير حاسمة.. سلالات كورونا المتحورة لا تظهر في الاختبارات

وافاد المشرفون على البحث، بأن نتائج الاختبارات

تظهر نتائج اختبار الوباء سلبية بصورة خاطئة وخادعة، ما يمكن أن يسبب في انتشار أوسع للعدوى، بحسب ما نشرته "سي إن إن" الأميركية.