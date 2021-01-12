ما الرقم القومي للعقارات وعلاقته بالقمر الصناعي طيبة 1.. متخصص يجيب

عرَّف الدكتور عبد الوهاب غنيم رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ، الرقم القومي للعقارات، قئلا :"هو عبارة عن كود طويل شوية بحيث أن أي شقة أو محل أو كشك يكون له رقم غير مكرر في مصر كلها ومن الممكن أن يكون مكون من 15 رقم أو أكتر".





وأضاف غنيم، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، أن هذا الاتجاه من الدولة مهم في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هذا الأمر (الرقم القومي الجديد) يمثل الانضباط للمنظومة العقارية.





وأكمل رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أنه يوجد بمصر 97 مليون هاتف محمول مع المواطنين، و42 مليون شخص مشتركين في السوشيال ميديا وبالتالي من السهل تواصل الحكومة مع المواطنين رقميا.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور عبد الوهاب غنيم رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أن العالم أصبح عالما رقميا وهذه قاعدة أساسية جعلتنا نذهب في هذا الاتجاه.