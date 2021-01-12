ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 971 شابًا بالدقهلية منهم 15 من ذوى القدرات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 971 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3534 شابًا منهم 27 من ذوى القدرات ، وتوفير 31 فرصة عمل .

وأوضح  الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 11 ألف جنيه لـ 5 عمال كرعاية اجتماعية ، و 6 آلاف جنيه لـ 3 عمال رعاية صحية.

وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- إن المديرية  قامت  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 806 منشأة وتم القيام بـ 38 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 6 ندوات توعية ،  بالإضافة إلى  تلقى 57  شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 4 شكاوي منها ، وإحالة 15 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخري، وحفظ 7 شكاوي أخرى ، ومازالت 31 شكوى منها تحت البحث والدراسة ، فضلًا عن فض إضراب بإحدى الشركات العاملة فى نطاق المحافظة .

أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 5 أجنبيًا ، منهم 3 سورى الجنسية ، وفلسطينيين ، وإستخراج 2840 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنية مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6  دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 145 متدربًا ،وتعقد  دورة تدريبية أخري  في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 496 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: توفير 134 فرصة عمل وتعيين 401 شاب بسوهاج

منهم 10 من ذوي القدرات.. "القوى العاملة" تعلن تعيين 779 شابا بالدقهلية

القوى العاملة: تعيين 198 شابًا.. منهم 10 من ذوي القدرات بأسوان

القوى العاملة: تعيين 1906 شباب بينهم 20 من ذوى القدرات و200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالغربية

القوى العاملة: تعيين 29 شابا والتفتيش على 140 منشأة في شمال سيناء

القوى العاملة: تعيين 509 شباب و64 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

ترشيحاتنا

الزمالك في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام المصري.. وينتظر هدية من الإنتاج الحربي

ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد

العريس مات.. قصة وفاة مدرب سباحة قبل عقد زفافه بـ"ساعة" في المنيا.. صور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 -1- 2021 والقنوات الناقلة

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أحمد شوبير يعلن خوضه انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوليسي من الطراز الأول وبسعر خيالي.. الشرطة الأمريكية تشتري كلبا آليا من هيونداي.. صور

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر متابعيها من داخل الطائرة

تصرف بطولي.. شاب يقفز في بحيرة متجمدة لإنقاذ كلب من موت وشيك.. شاهد