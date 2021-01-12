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مرأة

أعراض إذا ظهرت عليك ستعاني من مشاكل في الكلي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:25 ص
أعراض الكلى
أعراض الكلى
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أسماء عبد الحفيظ

يشتكى العديد من الأشخاص من متاعب في الكلى ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ويظهر الكثير من الأعراض ولكن البعض لا يهتم لذلك نكشف عن أعراض تؤكد بأن الكلى غير سليمة ويلزم صاحبها بالتوجه للطبيب المختص.

أعراض تؤكد بأن الكلى غير سليمة

من المحتمل أن يكون الألم ناتجًا عن مشكلة في الكلى إذا كان لديك أيضًا الأعراض التالية:

 الطفح الجلدي
 حمى
دوخة
غثيان
التقيؤ
إمساك
إسهال
دم في البول
ألم أثناء التبول
يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه إلى جانب ألم الخاصرة لفترة طويلة.

أعراض الجفاف


يجب أيضًا أن تطلب رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من ألم مستمر إلى جانب أعراض الجفاف التالية:

العطش الشديد
 غياب العرق
دوخة
نبضة سريعة
الفم لزج
الصداع
حمى
إمساك
البول الداكن
انخفاض انتاج البول


من المهم تصحيح الجفاف على الفور. عندما تفقد الكثير من الماء من الجسم ، فإن الأعضاء والخلايا والأنسجة تفشل في العمل كما ينبغي. هذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك الصدمة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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