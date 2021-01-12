شاهد .. هالة صدقي تلعب مع طائر البطريق

وظهرت هالة صدقي في مقطع الفيديو وهي تلهو مع طائر البطريق ، وعلقت قائلة : " من بيت الدولفين بشرم الشيخ صاحبتي بتصبح عليكم " .

وكانت قد صرحت هالة صدقي لـ "صدى البلد" أنها لن تكرر تجربة الارتباط، لافتة إلى أنها ترى أن اختياراتها تكون غير موفقة دائما، وذلك بعد أن ظهر محامي زوج هالة صدقي خلال مقطع مصور يتحدث فيه عن رفع موكله قضية إنكار نسب من أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم.





وحذرت بعدها هالة صدقي، من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.









وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محامٍ، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ومن دون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناءً عليه فقد تقدم المحامي الخاص بها بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك زوجها السابق، كما ستتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرتها جراء ذلك.



