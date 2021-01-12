نواب الفردي بمحافظة القاهرة ينتهون من أداء اليمين الدستورية

انتهي نواب الفردي بمحافظة القاهرة من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، اليوم الثلاثاء، وذلك وفق تدابير كورونا، حيث يتم أداء اليمين بالتناوب بين الفردي والقائمة، حيث مخصص للفردي من 11 لـ2 وللقائمة من 2لـ5، علي أن يعقبها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.





وضمت القائمة:





ابانوب عزت عزيز – الساحل –مستقبل وطن





محمد عبدالرحمن راضي –روض الفرج – مستقبل وطن





امين مسعود – الزاوية الحمراء –مستقبل وطن





عمر محمد عمر الزاوية الحمراء – مستقبل وطن





محمد مصطفى السلاب –مدينة نصر –مستقبل وطن





طارق عثمان احمد شكرى –مدينة نصر – مستقل





عمرو السنباطى – أو ل مدينة نصر –مستقبل وطن





محمد السيد محمد –التجمع الخامس مستقبل وطن





محمد شديد لبيب الحناوى-التجمع –مستقبل وطن





شريف فيض الوردانى –اول السلام -مستقبل وطن





احمد اسماعيل محمد –اول السلام – مستقبل وطن





محمد سعيد سليمان الكومى –عين شمس – مستقبل وطن





صفوت وداد مسعد قلينى –عين شمس –مستقبل وطن





وائل ابراهيم غريب –المطرية –مستقبل وطن





احمد عبد الفتاح محمد –المطرية –مستقل





احمد على ابراهيم المرج – مستقبل وطن





محمد رضا عبد المحسن البنا –المرج – مستقل





حسام محمد زكى الجمالية –مستقل





أشرف حاتم –عابدين –مستقبل وطن





الطاهر عبد الحميد –السيدة زينب –مستقبل وطن





سيد حنفى طه دائرة الخليفة – مستقبل وطن





خالد على كمالى –مصر القديمة-مستقبل وطن





خالد عبد الحميد عبده طنطاوى –البساتين –مستقبل وطن





حشمت اسماعيل محمود –البساتين-مستقبل وطن





على عبد الونيس –البساتين –مستقل





احمد عبد الطيبي –المعادى –مستقبل وطن





عيد حامد محمد –حلوان-مستقبل وطن





عبد النعيم حامد -حلوان –مستقبل وطن





عرفة صالح – حلوان –مستقبل وطن





أيمن عثمان –الزيتون – الشعب الجمهورى





سيد نصر –حدائق القبة –مستقبل وطن





الجلسة شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.





وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.





وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".، حيث تم البدء بالنائبة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنا، وأعقبها نواب محافظة القاهرة.