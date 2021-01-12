جامعة عين شمس: الاختبارات موضوعية.. التعليم الأون لاين يسير بشكل إيجابي.. وخبير تعليمي: مراجعة المواد الدراسية 4 مرات على الأقل قبل الامتحانات

بسبب كورونا.. آداب عين شمس: الاختبارات موضوعية ولا إضافة للمقررات المحذوفة

يراجع المادة 4 مرات.. خبير تعليمي يقدم نصائح للطلاب استعدادًا للاختبارات بعد انتهاء الدراسة "أون لاين"

الابتعاد عن التدخين قدر الإمكان.. خبير صحة: الاستهتار وترويج الأخبار الكاذبة عند الشباب سبب في زيادة انتشار كورونا









يعد الشباب هم بذرة الأمل في كل مجتمع حيث تعمل الحكومات للحفاظ عليهم من أثر أى أمراض وذلك بعد انتشار عدوى فيروس كورونا، وقرار لمجلس الأعلى بتأجيل الدراسة لما بعد إجازة منتصف العام والاعتماد على التعليم الهجين، حيث قدمت كليات جامعة عين شمس العديد من الخدمات لمساعدة طلابها.

ويرصد موقع "صدى البلد"، آراء خبراء التعليم والصحة وعمداء الكليات في النصائح التي يمكن أن تقدم لطلاب الجامعات للمحافظة على صحتهم.









وقالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس، إنه قبل إعلان قرار المجلس الأعلي للجامعات بدأت الكلية الاختبارات للطلاب ولكن بعد صدور القرار توقفت كافة الإختبارات الى بعد الإنتهاء من أجازة منتصف العام الدراسي، لافتةً الى رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية.





وأوضحت "كامل"، خلال تصريحاتها لموقع "صدى البلد"، أنه لم تتم إعادة الاختبارات التي أداها الطلاب ولكن فقط تستكمل حتي لا تضيع مجهودات الطلاب وذلك بإعلان جداول اخرى للإمتحانات عبر الصفحة الخاصة بالكلية، مشيرة إلى الاعتماد على الاختبارات الموضوعية حتي يسهل أداء الاختبارات على الطلاب والإعتماد علي التصحيح الإلكتروني حفاظًا على المصححين.

ولفت وكيل شئون الكلية إلى أن اختبارات الدراسات العليا كان من المقترح أنها تبدأ أول يناير الحالي ولكن بعد قرار مجلس الوزراء سيتم إعلان جداول جديدة للدارسين بعد الإنتهاء من الأجازة ، مؤكدة علي عدم إضافة أى أجزاء ملغية بالمقررات الدراسية.





وقدمت الدكتورة حنان نصيحة للطلاب بالاستذكار الدائم ومراجعة كافة المواد الدراسية بشكل مستمر والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس في حالة مواجة أى معوقات عبر المنصات الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى.





وفي هذا الإطار، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التعليمي بجامعة عين شمس، إن تأجيل الاختبارات فرصة للطلاب يجب عليهم استغلالها بشكل جيد، لافتًا إلى أهمية استغلال الوقت ومراجعة كافة المقررات الدراسية بشكل مستمر حيث إنه من المفضل أن يراجع الطالب المادة الدراسية أكثر من مرة ويفضل اربع مرات حتي يصل الى مرحلة إتقان التعلم.





وأوضح "شوقي" خلال تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن الاختبارات تأتي موضوعية أى "الاختيار من متعدد"، ويعتبر هذا النوع من الاختبارات يعمل على اختيار تفاصيل المواد وليس كلها كالاختبارات المقالية، مؤكدًا أن الاختبارات للطلاب الجامعيين ليس الهدف منها النجاح فقط ولكن إتقان مهارات تخصصة لتطبيقها فى سوق العمل بعد التخرج.





ولفت الخبير التعليمي إلى أهمية حرص الطلاب علي اتخاذ التدابير الوقائية في حالة خروجهم خارج المنازل حتي لا تنتقل العدوى إلى أسرته، مشيرًا إلى أهمية ممارسة الرياضة للشباب لتنشيط الدورة الدموية وتجديد الخلايا العصبية التي تساعده في استذكار المواد الدراسية بصورة إيجابية.





واستطرد "أهمية تنظيم جدول غذائي والحفاظ علي العناصر الغذائية التي يطلبها الجسم ، ناصحًا الطلاب بالإبتعاد عن الأكلات سريعة التحضير والمشروبات الغذائية التى قد تهدم الجسم".





وعلي هذا الصعيد قال الدكتور " وليد هندى " خبير الصحة النفسية ، أن الأستهار وغياب الوعى كان من أهم أسباب إنتشار عدوى فيروس كورونا في مصر وذلك منذ بداية الجائحة حتى الآن ، لان الشباب هم هدف أعداء الوطن ومروجى الشائعات بإستغلال الأندفاعية التي يمر بها الشباب نتيجة المرحلة العمرية التي يمروا بها





كما أوضح " هندى " خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك أنواعا من الشباب المتمردة والتي لديها فكرة أثبات الذات ومنهم من يشعر بالاضطهاد والآخر من المستهترين والذي يجعلهم يخالفون الواعد القوانين والتدابير الوقائية مما أدى الى حملهم للفيروس دون علم والمخالطة لأسرهم كبار السن.





ولفت الدكتور وليد إلى أن النوع الآخر من الشباب قد تبع الشائعات الكاذبة وذلك بعد إلى ظهور 65 ألف خبر كاذب حول العالم متعلق بالكورونا عبر برنامج الواتساب وقد أدى ذلك انبثاق الشباب خلفهم.





وقدم خبير الصحة العديد من النصائح لشباب الجامعات لتجنب العدوى والحفاظ علي أهاليهم :

- البر بالوالدين من خلال الحفاظ عليهم بالتدابير الوقائية والحفاظ علي أمنهم وسلامتهم

-البعد عن قبلات الأطفال للحفاظ عليهم

- تنمية الوعي الذاتي و أستنفار القدرات وإثبات النفس عن طريق الحفاظ علي التدابير الوقائية

- إنتقاء الضمير بأرتداء الكمامات وليس خوفا من العقاب والقانون

- الأبتعاد عن التدخين قدر الإمكان

- الأبتعاد عن الاماكن المغلقة والمقاهي

- التاكد من صحة الاخبار قبل نشرها والأنبثاق خلفها

- العمل من خلال الأنترنت وأستغلال الوقت بشكل إيجابى