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رياضة

كورونا السبب.. تغيير طاقم حكام مباراة الأهلى والانتاج الحربى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:35 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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يسري غازي
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة الكابتن وجيه أحمد تعديل طاقم حكام مباراة الأهلى والانتاج الحربى المقرر لها مساء اليوم باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الاسبوع السابع لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

وقررت اللجنة تعيين الحكم الدولى محمد عادل بدلا من أمين عمر بعد اصابته بفيروس كورونا بعدما أظهرت نتيجة اختبار " رابيد تيست " ايجابية العينة التى أخذت له .

ومن المقرر أن تقام المباراة فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الاسبوع السابع لبطولة الدورى الممتاز حيث يحتل الأهلى القمة برصيد 13 نقطة فيما يمتلك الانتاج الحربى 4 نقاط فقط .
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