كورونا السبب.. تغيير طاقم حكام مباراة الأهلى والانتاج الحربى

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة الكابتن وجيه أحمد تعديل طاقم حكام مباراة الأهلى والانتاج الحربى المقرر لها مساء اليوم باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الاسبوع السابع لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .





وقررت اللجنة تعيين الحكم الدولى محمد عادل بدلا من أمين عمر بعد اصابته بفيروس كورونا بعدما أظهرت نتيجة اختبار " رابيد تيست " ايجابية العينة التى أخذت له .



