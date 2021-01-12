حبس عامل عثر بحوزته على 16 كيلو حشيش

قررت نيابة الحسينية العامة بالشرقية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس عامل عثر بحوزته على 16 كيلو من جوهر الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.





كان تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، من ضبط عامل قبل ترويجه 16 كيلو من مخدر الحشيش.





تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة صان الحجر، بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط "ع ع س" مقيم القنطرة وله محل إقامة بصان الحجر الشرقية، بحوزته 90 طربة من مخدر الحشيش، تزن 16 كيلو، قبل ترويجها على عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.