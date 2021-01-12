ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

يعتبر الفم هو أول اتصال مباشر ببقية أجسامنا عبر المريء ولذلك عندما يكون لدينا تدفق للبكتيريا الضارة في فمنا بسبب عادات الأسنان السيئة، فإنه يثبت أنه يسبب حالات أو أمراض في جميع أنحاء أجسامنا كما يبدو أن العلاقة بين توازن بكتيريا الفم وصحة القلب متعددة الجوانب.





لذا نستعرض لك العلاقة بين بكتيريا الفم وأمراض القلب وفقًا لتقرير بموقع « Power of positivity» .





1- غسول الفم وتقليله لتأثير أكسيد النيتريك المفيد

أكسيد النيتريك هو مادة كيميائية ينتجها أجسامنا، وقد ثبت أن لها العديد من الفوائد المتعلقة بجهازنا التنفسي وبالتالي تؤثر على صحة القلب.





- إنتاج المخاط

- يوسع الأوعية الدموية والشعب الهوائية لدينا

- يؤثر على الخلايا الالتهابية في رئتينا

- ناقل عصبي للخلايا العصبية داخل جدار الشعب الهوائية

بسبب هذه التأثيرات، من المهم جدًا لقدرة الجسم على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء، بما في ذلك القلب كما أنه يؤثر على ضغط الدم وفعالية كيفية عمل قلبنا.





فحصت دراسة كيف تؤثر البكتيريا الموجودة في أفواهنا على إنتاج أكسيد النيتريك، يجب تكسير النتريت قبل أن يتشكل إلى أكسيد النيتريك. في حين أنه لا يزال نتريكًا، فإنه ينتقل إلى فمنا عن طريق اللعاب ، حيث يلتقي بعد ذلك بالبكتيريا الموجودة في فمنا ويتم تكسيره. اكتشف العلماء أن غسول الفم الذي يحتوي على مطهر الكلورهيكسيدين يقلل من البكتيريا في فمنا وبالتالي، قلل من تكوين أكسيد النيتريك، وكانت النتيجة زيادة في ضغط الدم الانقباضي للأفراد حيث لوحظ هذا التغيير بعد أسبوع واحد مع استخدام غسول الفم مرتين في اليوم.









2 - ضعف صحة الأسنان المرتبط بعدم انتظام ضربات القلب





من المفهوم أن البكتيريا الموجودة في أفواهنا تنتقل إلى أجزاء أخرى من أجسامنا، حيث أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن نقل البكتيريا أدى إلى التهاب، كما تم رصد حوالي 161،286 موضوعًا لأكثر من عشر سنوات فلم يكن لأحد أي تاريخ من مشاكل القلب، لكن خلال فترة المراقبة تم الإبلاغ عن 4911 حالة من حالات الرجفان الأذيني، وحدث 7971 حالة من حالات فشل القلب.





بعد استبعاد جميع العوامل الصحية والوراثية الأخرى، اتضح أن الأشخاص الذين لم ينظفوا أسنانهم ثلاث مرات أو أكثر في اليوم، أو كانوا يزورون أطباء الأسنان لإجراء فحوصات تشير إلى أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالرجفان الأذيني بالإضافة إلى أن الذين فقدوا عدة أسنان بسبب تسوس الأسنان كانوا أكثر دلالة على قصور القلب.





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3 - السكتة الدماغية وعلاقتها ببكتيريا معينة داخل الفم





في الآونة الأخيرة، دراسة في مجلة جمعية القلب الأمريكية من قبل مجموعة فنلندية كانت تبحث في احتمال وجود بكتيريا الفم المتعلقة بالسكتات الدماغية فقاموا بالتحقيق في الجلطات الدموية التي تم العثور عليها في 75 من ضحايا السكتة الدماغية بين عامي 2013 و 2017، فوجد أن 63 من الضحايا لديهم الحمض النووي لبكتيريا معينة، والتي توجد عادة في الفم، يُعتقد أيضًا أن هذه البكتيريا هي سبب ما يعرف طبيًا باسم "التهاب الشغاف"، وهي عدوى تصيب الصمامات والعضلات و جدار القلب.