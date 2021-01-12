ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حاجة تكسف..تامر أمين: بعض المصريين لا يعلمون قيمة مونديال اليد .. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:34 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي تامر أمين أنه باقى أقل من 24 ساعة وسيتم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام فى مصر مؤكدا أن مصر ستواجه تشيلى في افتتاح  البطولة والتي ستستمر حتى يوم 31 يناير 2021 .

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن هناك الكثير من المصريين "مش مهتمين ولا يدركوا قيمة الحدث التى ستقوم مصر بأستضافته ودي حاجة مؤسفة وتكسف".

وتابع مقدم برنامج أخر النهار  أن البطولة ليست ودية لكنها كأس العالم معلقا "دي حاجة كبيرة أوى هتحصل فى مصر وتخيل لو كأس العالم لكرة القدم ستقام في مصر ممكن متنامش لمدة شهر".

وأشار أمين إلى أنه  لأول مرة كأس العالم لكرة اليد للكبار ستقام فى مصر وسط ظروف استثنائية وكل وسائل الاعلام العالمية تتابع بأهتمام .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيري محمد تكتب: كأس العالم لكرة اليد على صفيح ساخن

إجراءات احترازية مشددة.. اتحاد كرة اليد: الأتوبيسات تستقبل لاعبي منتخبات المونديال من سلم الطائرة

مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. الإسكندرية تتزين لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد

شاهد.. بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد لـ تامر حسنى .. فيديو

أحمد موسى: هذا الفنان سيحيي حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد ..فيديو

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: مصطفى محمد على أعتاب سانت إيتيان الفرنسي

مصرع عروسين صعقا بسبب سخان كهربائي في ثالث أيام زواجهما بالمحلة الكبرى

استشاري تغذية: شرب اللبن سبب تضخم البروستاتا

محمد قمصان مدعي محاربة السرطان يعاني السيكوباتية أو الحرامان العاطفي.. طبيب يحلل

الملكية الفكرية بحلوان يعلن فتح باب التقديم لدراسة الماجستير و الدكتوراه ... تفاصيل

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مباراة الأهلى والإنتاج الحربى.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور