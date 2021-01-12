حاجة تكسف..تامر أمين: بعض المصريين لا يعلمون قيمة مونديال اليد .. فيديو

أكد الإعلامي تامر أمين أنه باقى أقل من 24 ساعة وسيتم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام فى مصر مؤكدا أن مصر ستواجه تشيلى في افتتاح البطولة والتي ستستمر حتى يوم 31 يناير 2021 .





وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن هناك الكثير من المصريين "مش مهتمين ولا يدركوا قيمة الحدث التى ستقوم مصر بأستضافته ودي حاجة مؤسفة وتكسف".





وتابع مقدم برنامج أخر النهار أن البطولة ليست ودية لكنها كأس العالم معلقا "دي حاجة كبيرة أوى هتحصل فى مصر وتخيل لو كأس العالم لكرة القدم ستقام في مصر ممكن متنامش لمدة شهر".



