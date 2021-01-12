البسوا الكمامات لو سمحتم.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ النواب على الهواء

ناشد الإعلامي أحمد موسى، أعضاء مجلس النواب الجدد الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل قاعة البرلمان، معقبا: «السادة النواب لو سمحتم البسوا الكمامات وخلوا بالكم».





وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هناك عدد كبير من النواب لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، ولم يرتدوا الكمامات، في ظل عدم وجود تباعد.





وتابع أحمد موسى مازحا : «الصورة هي اللي بتقولنا ان عدد من النواب لم يلزموا بارتداء الكمامات، ولكن هناك نواب ملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا».





ووجه الإعلامي أحمد موسي، التحية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق على دوره البرلماني، متابعا: «الدكتور علي عبد العال كان يرأس المجلس في وقت هام وبه تشريعات هامة ونجح في مهمته».



