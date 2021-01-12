مخاوف من استيطان سلالة فيروس كورونا الجديدة فى بريطانيا

حذر الخبراء من أن سلالة فيروس كورونا في جنوب إفريقيا شديدة العدوى تستوطن بالفعل في المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية،حتى الآن ، أعلنت الحكومة البريطانية عن حالتين فقط من سلالة فيروس كورونا الجديدة في المملكة المتحدة ، وكلاهما كانا مرضى في لندن كانا على اتصال بمسافرين من جنوب إفريقيا الشهر الماضي.

لكن أحد كبار علماء SAGE ادعى اليوم أن عددًا "صغيرًا" من البريطانيين أثبتت إصابتهم بالسلالة خلال الأسابيع القليلة الماضية ، والتي لم يتم الإعلان عنها بعد ، وفقًا لتقارير بوليتيكو.

ألمح وزير الصحة السابق جيريمي هانت إلى أن السلالة الطافرة أصبحت أكثر انتشارًا مما قد توحي به الرواية الرسمية ، مضيفًا: "يبدو أنها تتجذر قليلًا في المملكة المتحدة".

رفضت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تأكيد التقارير اليوم لكنها قالت إنها ستنشر تحديثًا للمتغير "قريبًا جدًا".

أثار النوع المتحور الذعر بعد أن تسبب في انفجار الحالات في جنوب إفريقيا.

كان العلماء البريطانيون قلقين بشكل خاص بشأن اكتشافه في لندن الشهر الماضي لأن المملكة المتحدة تكافح بالفعل سلالة كينت ، التي أغرقت المملكة المتحدة في ثالث إغلاق وطني لها وأدى إلى موجة من دخول المستشفيات.