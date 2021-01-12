ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يوجه تحذيرا خطيرا لـ بايدن بشأن إيران

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:07 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
شيماء مصطفى
وجه السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، تحذيرًا لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، بشأن النظام الإيراني قبل التفاوض معه.

وقال جراهام في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "مبروك لـ بومبيو وفريقه لكشف فساد إيران أمام العالم".

وأضاف: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب وأصبحت ملاذًا آمنًا للقاعدة، مهندسي هجوم 11 سبتمبر"، داعيًا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تفهم الطبيعة الحقيقية لنظام طهران قبل التعامل معه مرة أخرى.

وأشار: "في حين أنه ليس من الغريب هذا الأمر، لكن لا يزال مذهلًا أن يستمر النظام الإيراني في توفير الملاذ لأعضاء القاعدة وقادتها".

وأضاف: "مخطئ من يعتقد أن الاتفاق النووي سيغير من النظام الإيراني.. فهم ساذجون بشكل لا يصدق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كشف اليوم الثلاثاء، عن معلومات شديدة الخطورة، حول ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر، وعلاقتها بتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان.

وقال "بومبيو"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن إيران قدمت دعمًا كبيرًا لتنظيم القاعدة الإرهابي، وساعدته في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وأكد "بومبيو"، أن إيران سمحت للتنظيم بأن يقيم قاعدة له على الأراضي الإيرانية، ومنحت أعضاءه جوازات سفر وقدمت لهم الأموال وحرية الحركة، مضيفًا: "إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة".

وأوضح بومبيو أن إيران باتت المقر الجديد لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى وجود قائد التنظيم، أيمن الظواهري حاليًا في طهران.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة، الذين يعملون حاليًا على الحدود بين إيران والعراق.

وأشار بومبيو إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها عناصر تنظيم القاعدة المتمركزة بإيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حرب فتاكة في إثيوبيا واتهامات بحدوث مجازر.. ترامب يعيش أيامه الأخيرة في الرئاسة.. وتحذير منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا.. الأبرز بصحف السعودية

عمليات سرية ضد إيران.. إسرائيل تستعد لرحيل ترامب

عسكريون وخبراء يحذرون من قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل التوصل إلى اتفاقات سلام

بومبيو يجهز مفاجأة للنظام الإيراني

بومبيو يكشف معلومات خطيرة عن هجمات 11 سبتمبر وعلاقة إيران بتنظيم القاعدة

أمريكا تؤكد مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

ترشيحاتنا

زيادة ١٠%.. تنفيذ بنود العقد بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب الأول

أول قرار من باتشيكو بعد فوز الزمالك على المصرى فى الدوري

العسومي: المستشار حنفي جبالي إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني فى مصر

بعد اقتحام الكونجرس .. طلب غريب لـ صاحب "القرنين" في السجن

بعد هدفه في مرمى النادي المصري.. إمام عاشور يتصدر تويتر

ننشر السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد

الشتاء وجفاف البشرة.. وصفات منزلية بسيطة لعلاجها

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم