بعد تصفية الشركة.. هشام توفيق: وفرنا فلوس تعويضات عمال الحديد والصلب قبل القرار

كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام تفاصيل تصفية شركة الحديد والصلب ومستقبل عمالها.





وأكد توفيق خلال مداخلة مع برنامج " حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أنه قبل قرار الاغلاق، تم توفير مبالغ ماليه لتعويض 7000 عامل فى الشركة.





وأوضح وزير قطاع الاعمال، أن طريقة التشغيل الخاطئة للأفران عطلتها، وتم الاستعانة باستشاري في هذا الامر، مضيفا أن مديونية الشركة بلغت إيضا 6.5 مليار ونصف.





وتابع: تم طرح الشركة فى مناقصة للشراكة مع القطاع الخاص، مع رفع مديونية الشركة لتتحملها الدولة، وقامت 5 شركات بشراء كراسة الشروط ولم تتقدم للمشاركة سوى شركة واحده وبشروط مخالفة للشروط التى تم وضعها.





وأضاف هشام توفيق، أنه تم تشكيل لجنة لدارسة إغلاق شركة الحديد والصلب ووقف نزيف الخسائر، وبالفعل اللجنه تأخرت فى اصدار القرار لمده شهرين حتى تم توفير المبلغ المالي لتعويض عمال الشركة.