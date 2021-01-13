بكل سهولة تعرفى كيف تتخلصين من فقر الدم

هل تعانى من الأنيميا وفقر الدم يمكنك بكل سهولة التخلص من الأنيميا بعلاجات طبيعية من مطبخك تساعد على علاج الأنيميا و تزيد الدم بسرعة.



يمكن أن تساعد بعض الفواكه على زيادة الهيموجلوبين يمكن إضافة الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي لزيادة عدد خلايا الدم الحمراء إليك أبرز تلك الفواكه







1. الرمان:



يعتبر الرمان من أفضل الفواكه فهو غني بالحديد والفيتامينات A و C و E فهو يعزز محتوى الحديد في الجسم .



2. الموز:





يعتبر الموز خيارًا جيدًا بشكل يحفز إنتاج الهيموجلوبين في الدم فهو أيضًا مصدر جيد لحمض الفوليك وهو فيتامين ب المركب .



3. التفاح:





لا عجب أن يقولوا "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" ؛ لديها العديد من الخصائص المعززة للصحة. يعتبر التفاح مصدرًا غنيًا للحديد مع العديد



4- الخوخ:





يأتي مليئًا بفيتامين C والحديد وهو المفتاح لتعزيز الهيموجلوبين ويعتبر مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم



5- البرتقال :







غنى بفيتامين سي يجب تناول ما لا يقل عن برتقالة واحدة كل يوم من أجل الحصول على النتائج المرجوة.







6-البنجر:





البنجر الغني بمجموعة غنية من الحديد والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات ب 1 ، ب 2 ، ب 6 ، ب 12 ، ج. إن ثروة المغذيات الموجودة في البنجر تفيد في تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم وتحسين مستوى الهيموجلوبين.



7-حبوب السمسم

بذور السمسم محملة بالحديد والنحاس والزنك والسيلينيوم وفيتامين B6 والفولات و E. وقد ثبت أن الإضافة المنتظمة لبذور السمسم الأسود تعمل على تحسين مستويات الهيموجلوبين وتعزيز امتصاص الحديد.



8-التمر والزبيب:

تأتي هذه الفاكهة الجافة المدهشة مع تركيبة غنية من الحديد والمغنيسيوم والنحاس والفيتامينات A و C. أضف هذه الفاكهة الجافة إلى خطة وجبتك لتقوية جهاز المناعة وتعزيز امتصاص الحديد.



تناول 3-5 تمرات وملعقة كبيرة من الزبيب كوجبة خفيفة أو مع وجبة الإفطار التي توفر لك طاقة فورية وتزيد من مستويات الحديد.







9.العلاج بالعسل





خذ حوالي ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود المحمص الجاف واخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل ولفها على شكل مكعب واحصل على مكعب بانتظام لزيادة مستويات الحديد لديك ل

خذ حوالي ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود المحمص الجاف واخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل ولفها على شكل مكعب واحصل على مكعب بانتظام لزيادة مستويات الحديد لديك ل علاج فقر الدم





المراجع .webmed

موقع "





