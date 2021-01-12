لميس الحديدي لنواب البرلمان: نرجو ارتداء الكمامة أنتم قدوة الشعب

عبرت الاعلامية لميس الحديدي، عن رفضها لعدم التزام بعض اعضاء مجلس النواب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ضد فيروس كورونا المستجد.





َوأضافت الحديدي، في برنامجها كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة اون، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر غير مطلوب بالمرة وعلى النواب الحذر بشدة من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ضد فيروس كورونا المستجد، متابعة أن صور البث المباشر أظهرت هذا التراخي من بعض النواب وهو امر مؤسف.





فيما انطلقت صباح اليوم أولى جلسات مجلس النواب الجديد برئاسة الكاتب فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب.









وعبر المستشار حنفي الجبالي، عن عميق تقديره لاختيار رئيس لمجلس النواب الحالي ٢٠٢١.





قال الجبالي، في كلمه له عقب اختياره رئيسا لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"تحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة وشهدائهم لما بذلوه في إنجاح العملية الانتخابية".





وأضاف رئيس مجلس النواب، انه :"تحية وتقدير للأطقم الطبية التي تبذل جهودا وطنية مضنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، متابعا انه سنسعي لتحقيق امال المواطنين في التنمية وتحسين سبل معيشتهم.



