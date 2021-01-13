اليوم.. دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم مساء اليوم الأربعاء، استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، منوهة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال بعد المغرب مباشرة.





وكشفت أن هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وأن توشكى وأسوان والوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم رؤية الهلال منها.





وأكدت أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.