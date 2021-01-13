ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم.. دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:02 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم مساء اليوم الأربعاء، استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، منوهة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال بعد المغرب مباشرة.

وكشفت أن هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وأن توشكى وأسوان والوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم رؤية الهلال منها.

وأكدت أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442

دار الإفتاء تستطلع مساء اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا

دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1442

دعاء رؤية هلال شهر جمادى الأول .. ردده في هذا الوقت

معنى جمادى الأولى وكم يوافق في الميلادي

دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة غدا

ترشيحاتنا

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم

سيناتور أمريكي يوجه تحذيرا خطيرا لـ بايدن بشأن إيران

أول تعليق لوليد سليمان بعد هدفيه في شباك الإنتاج الحربي

حبس محمد قمصان المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان

بقرة بـ5 أرجل تتحول إلى مزار للعبادة في تايلاند .. صور

سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي قبل كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو

شاهد.. أول صور تشويقية للسيارة هيونداي كونا N عالية الأداء

وصفة لعلاج الحواجب الخفيفة ومقدمة الشعر