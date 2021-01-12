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أخبار العالم

ألمانيا وفرنسا أبرزها.. 10 دول تمنع رحلات طيران ماهان الإيراني

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:20 م
طيران ماهان الإيراني
طيران ماهان الإيراني
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة، أقنعت أكثر من 10 دول بمنع هبوط طائرات شركة ماهان الإيرانية.

قال بومبيو، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "شكرا للدبلوماسية الأمريكية.. منعت أكثر من 10 دول هبوط طائرات شركة ماهان الإيرانية إلى أراضيها، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كشف اليوم الثلاثاء، عن معلومات شديدة الخطورة، حول ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر، وعلاقتها بتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان.

وقال "بومبيو"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن إيران قدمت دعمًا كبيرًا لتنظيم القاعدة الإرهابي، وساعدته في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وأكد "بومبيو"، أن إيران سمحت للتنظيم بأن يقيم قاعدة له على الأراضي الإيرانية، ومنحت أعضاءه جوازات سفر وقدمت لهم الأموال وحرية الحركة، مضيفًا: "إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة".

وأوضح بومبيو أن إيران باتت المقر الجديد لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى وجود قائد التنظيم، أيمن الظواهري حاليًا في طهران.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة، الذين يعملون حاليًا على الحدود بين إيران والعراق.

وأشار بومبيو إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها عناصر تنظيم القاعدة المتمركزة بإيران.
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