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منوعات

بقرة بـ5 أرجل تتحول إلى مزار للعبادة في تايلاند .. صور

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:13 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
أصبح عجل مولود بخمسة أرجل من المشاهير المحليين بتايلاند ، وذلك بعد توافد القرويين من جميع أنحاء العالم لعبادته.

تظهر لقطات مصورة، قرويين يتجمعون في حقل ليتناوبوا لمس البقرة ذات المظهر غير المعتاد في مقاطعة سورين ، شمال شرق تايلاند ، لنيل البركة منها.

وتوضح اللقطات المصورة، البقرة المسكينة التي يمكن رؤية ساقها الإضافية بارزة من ظهرها.

تحتوي ساقها الخامسة أيضًا على حافرين متشابكين مع بعضهما البعض، بشكل لا يصدق ، ويتمتع العجل البالغ من العمر عامين والمدعى كامكو بصحة جيدة ويمكنه أن يتجول في الحقل أثناء الرعي مع أمه.

وتعتقد الأسرة التي تمتلك البقرة أنها تجلب لهم الحظ السعيد ، حيث يقول التقويم الصيني إن عام 2021 هو عام الثور ، وهو قريب من الأبقار.
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