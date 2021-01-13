بقرة بـ5 أرجل تتحول إلى مزار للعبادة في تايلاند .. صور

أصبح عجل مولود بخمسة أرجل من المشاهير المحليين بتايلاند ، وذلك بعد توافد القرويين من جميع أنحاء العالم لعبادته.





تظهر لقطات مصورة، قرويين يتجمعون في حقل ليتناوبوا لمس البقرة ذات المظهر غير المعتاد في مقاطعة سورين ، شمال شرق تايلاند ، لنيل البركة منها.





وتوضح اللقطات المصورة، البقرة المسكينة التي يمكن رؤية ساقها الإضافية بارزة من ظهرها.





تحتوي ساقها الخامسة أيضًا على حافرين متشابكين مع بعضهما البعض، بشكل لا يصدق ، ويتمتع العجل البالغ من العمر عامين والمدعى كامكو بصحة جيدة ويمكنه أن يتجول في الحقل أثناء الرعي مع أمه.





وتعتقد الأسرة التي تمتلك البقرة أنها تجلب لهم الحظ السعيد ، حيث يقول التقويم الصيني إن عام 2021 هو عام الثور ، وهو قريب من الأبقار.