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أخبار البلد

شقيقة أسقف ملوى.. وفاة الأم يوستينا الراهبة بدير أبي سيفين بمصر القديمة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:02 م
الأم يوستينا الراهبة
الأم يوستينا الراهبة بدير ابي سيفين
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سامح سلام
رحلت عن عالمنا اليوم في شيخوخة صالحة الأم المباركة الراهبة يوستينا أبو سيفين من راهبات دير أبوسيفين بمصر القديمة، والأم المباركة هى شقيقة نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين.

وقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام خالص العزاء لنيافة الأنبا ديمتريوس وراهبات دير القديس ابي سيفين. 


من ناحية أخرى، هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المستشار حنفي الجبالي، لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الجديد. 


وجاء في نص البرقية التي أرسلها البابا تواضروس لرئيس البرلمان الجديد "معالي المستشار حنفى جبالي، يطيب لي أن أهنئكم ، باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021.

نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا.

نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

 كما قدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيــس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات خالص التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالي لاختياره رئيسا لمجلس النواب في دورته الجديدة التى بدأت اليوم.

كذلك هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المستشار حنفي جبالي على تعيينه رئيسًا لمجلس النواب.

وجاء بنص التهنئة:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة المستشار حنفي جبالي على تعيينه رئيسًا لمجلس النواب، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما صالح للبلاد."

من ناحية أخرى، رحل عن عالمنا اليوم القمص إرميا بشير كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد
والمستشار حنفي جبالي من مواليد ١٤  يوليو عام ١٩٤٩، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1975، وعُين معاونا بالنيابة العامة عام ١٩٧٦، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة عين شمس سنة 1987، وترأس المحكمة الدستورية العليا في يونيو عام ٢٠١٨، كما أصدرت المحكمة الدستورية تحت رئاسة نحو ٢٢٧ حكما.

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