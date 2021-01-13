اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تكشف طبيعة عملها.. فيديو

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن اللجنة صدر قرار إنشائها من رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2018 وبدأت أعمالها منذ السنة الماضية ومن ضمن مهامها هو تنسيق الجهود الوطنية في ملف حقوق الإنسان .





وأضاف جمال الدين خلال لقائه علي قناة اكسترا نيوز، أن هدف اللجنة هو صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لعمل نقلة نوعية في تناول ملف حقوق الإنسان بصورة استباقية وتتعامل مع جميع أبعاده بناء على التجارب السابقة.



