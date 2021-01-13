النواب الأمريكي يوافق على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

صوّت مجلس النواب الأمريكي مبدأيًا لصالح قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لتفعيل التعديل 25 من الدستور المتعلق بعزل الرئيس دونالد ترامب.





وينص التعديل 25 من الدستور على إمكانية عزل الرئيس الأمريكي قبل انتهاء فترة رئاسته، إذا تقدم نائب الرئيس وغالبية أفراد إدارته بمذكرة إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، أن الرئيس عاجز عن القيام بمهام منصبه، على أن يتولى نائب الرئيس السلطة فورا.





وفي وقت سابق، أعلن مايك بنس اعتراضه على تفعيل المادة 25 من الدستور المتعلقة بعزل ترامب.





وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن تفعيل مادة عزل ترامب، ليس في مصلحة الأمة أو الدستور.



