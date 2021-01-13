في ذكرى وفاة مديحة كامل.. تعرف على عدد زيجاتها

تحل اليوم الأربعاء 13 يناير، ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل، حيث رحلت عن عالمنا في مثله عام 1997، عن عمر يناهز 48 عامًا، بعد أن قدّمت عددًا من الأعمال السينمائية المهمة.





بدأت مديحة كامل، مشوارها الفني عام 1964 من خلال تقديم العديد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى جاءتها الفرصة للقيام بأدوار البطولة، والتى من أشهرها دورها فى فيلم "المعلمة سماح".





حصلت الفنانة الراحلة علي دور البطولة أمام وحش الشاشة فريد شوقي في فيلمه "30 يوم في السجن"، وكان ذلك في أواخر الستينيات، ثم اختفت بعد ذلك لفترة، لتعود من جديد لمجال التمثيل، ما بين مصر ولبنان، ورغم ان هذه الاعمال الفنية لم تجلب لها الشهرة الواسعة، إلا أنها حققت انتشارًا كبيرًا في الأفلام التي عملت بها خلال هذه الفترة.





تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال "محمود الريس"، وأنجبا ابنتهما الوحيدة "ميرهان"، وتزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة، أما زواجها الأخير فكان من محام.





توفيت مديحة كامل في عام 1997 من جراء مضاعفات مرضها بالقلب، وكان ذلك في الرابع من شهر رمضان، بعد أن أدت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم ذهبت للنوم، ورحلت في ظهر اليوم التالي.



