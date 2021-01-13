أخبار التكنولوجيا| أفضل 4 تطبيقات لاستعادة هاتفك الأندرويد المسروق.. فيفو تكشف مواصفات هاتف Vivo Y31 ببطارية كبيرة





بدأت شركة "أدوبي" الأمريكية، عملاق صناعة برمجيات التصميم والنشر الإلكتروني، في حجب محتوى الـ "فلاش" عن مستخدمي أجهزة الحاسبات حول العالم، وأظهرت لهم بدلا منه إشعارا تحذيريا تنصحهم فيه بإزالة برنامج مشغل الفلاش "فلاش بلاير" من على أجهزتهم.