أخبار التكنولوجيا| أفضل 4 تطبيقات لاستعادة هاتفك الأندرويد المسروق.. فيفو تكشف مواصفات هاتف Vivo Y31 ببطارية كبيرة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت شركة فيفو الصينية، عن عدد من المواصفات التى سيأتى بها هاتف الفئة المتوسطة Vivo Y31، حيث سيأتى بعدد من الإمكانات الكبيرة المنافسة لهاتف Vivo Y51A الذى تم إطلاقه مؤخرا .
تعد المعاكسات عن طريق الهاتف والاتصالات العشوائية من أكثر المشكلات إزعاجًا للعديد من المستخدمين، خاصةً أثناء الانشغال فى العمل أو أثناء أحداث أو مواقف مهمة أو فى أوقات غير مناسبة، الأمر الذى يدفع المستخدمين إلى العثور على طريقة تخلصهم من هذا الأمر.
من المعروف أن هواتف الأندرويد غالبا ما تتعرض للسرقة أكثر من هواتف الآيفون، الأمر الذى يجعل معرفة كيفية تتبعها شيئا مهما بالنسبة للمستخدمين، كما أنه لا يستطيع المستخدمون معرفة إذا ما كان بالفعل قد تمت سرقة الهواتف أم أنها ضاعت، وبحسب موقع Hacker Noon فإن هناك عددا من الطرق السهلة التى يجب معرفتها للقيام بتتبع الهاتف.
شهد تطبيق المراسلة Telegram تيليجرام، زيادة هائلة فى عمليات التحميل وصلت إلى 25 مليون مستخدم جديد فى 72 ساعة فقط، وذلك على خلفية حذف تطبيق واتسآب والتحول إلى تطبيقات أخرى بديلة توفر حماية أفضل للمستخدمين.
قامت عدد من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا بتفكيك أكبر موقع إلكترونى فى العالم على الدارك ويب أو ما يعرف بالإنترنت المظلم، وذلك بعد قيام الموقع بالمتاجرة بجميع أنواع الأدوية، والمخدرات وبيع الأموال المزوّرة وبطاقات الائتمان المسروقة.
أزاحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، الستار عن رقاقة المعالجات الرئيسية الجديدة التي ستعتمد عليها في هواتف "آندرويد" الذكية المستقبلية.
بدأت شركة "أدوبي" الأمريكية، عملاق صناعة برمجيات التصميم والنشر الإلكتروني، في حجب محتوى الـ "فلاش" عن مستخدمي أجهزة الحاسبات حول العالم، وأظهرت لهم بدلا منه إشعارا تحذيريا تنصحهم فيه بإزالة برنامج مشغل الفلاش "فلاش بلاير" من على أجهزتهم.
أعلنت شركة "زووم فيديو كوميونيكيشنز" الأمريكية أنها باعت مليون مقعد لمنصة "زووم فون"، أحد حلول الاتصالات الهاتفية الحديثة الموجهة للشركات بجميع أحجامها، قبل حلول الذكرى الثانية للإطلاق العام للمنتج.