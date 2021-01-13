"سامسونج" تكشف عن رقاقة معالجات هواتفها الذكية إكزينوس 2100

أزاحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، الستار عن رقاقة المعالجات الرئيسية الجديدة التي ستعتمد عليها في هواتف "آندرويد" الذكية المستقبلية.





وتعد "إكزينوس 2100" أول رقاقة معالجات تطورها "سامسونج" تقدم مودم شبكات اتصالات الجيل الخامس "5 جي" مدمجا، وتم تطويرها باستخدام تقنية عملية الطباعة الحجرية النانوية بالأشعة فوق البنفسجية الشديدة ذات القياس 5 نانومتر.



