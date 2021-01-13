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تكنولوجيا

"سامسونج" تكشف عن رقاقة معالجات هواتفها الذكية إكزينوس 2100

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:34 ص
سامسونج
سامسونج
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أ ش أ
أزاحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، الستار عن رقاقة المعالجات الرئيسية الجديدة التي ستعتمد عليها في هواتف "آندرويد" الذكية المستقبلية. 

وتعد "إكزينوس 2100" أول رقاقة معالجات تطورها "سامسونج" تقدم مودم شبكات اتصالات الجيل الخامس "5 جي" مدمجا، وتم تطويرها باستخدام تقنية عملية الطباعة الحجرية النانوية بالأشعة فوق البنفسجية الشديدة ذات القياس 5 نانومتر.

وتزعم "سامسونج" أن تصميم المعالج الجديد يسمح له بتقديم أداء أكبر بنسبة 30% من حيث أداء النوى المتعدد مقارنة مع المعالج السابق له.
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