صقر: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي ونعكف على إنتاج جهاز تنفس صناعي حاليا





وأضاف "صقر" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البحث العلمى عندما يرى بيئة جيدة ودعم من الدولة يكون أداؤه أفضل، موضحا أن قيادات البحث العلمى حاليا لديهم تلك الميزة فى مصر.





وتابع أن الأكاديمية تعتبر جزء من منظومة لها خطة تنفيذية لرؤية مصر 2030، لافتا إلى أنها تولي أهمية قصوى لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإبتكار والمبتكرين، متابعا أنه عند ظهور فيروس كورونا منذ 10 أشهر الأكاديمية قامت بإطلاق برنامج تحت عنوان "طبق فكرتك" لمعاونة الدولة لمجابهة كورونا.





وأكد أنه خلال فترة كورونا الأكاديمية قامت بإنتاج نوع من المعطرات والمعقمات للأسطح، والتى ساعدت فى تطهير أكثر من 80 مؤسسة، حيث أن تلك المعقمات أنتجت بكميات كبيرة طبقا لمعايير الصحة العالمية.





وأشار إلى أن الأكاديمية دعمت البحوث لإنتاج جهاز تنفس صناعى على نطاق تجارى بعد الحصول على ترخيص، مضيفا إلى أنه يتم تنفيذه حاليا.

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالبحث العلمى خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس عبيد الفتاج السيسي شخصيا يولى إهتماما كبيرا به، حيث أن أول مبادرة قام بإطلاقها بعد رئاسته للجمهورية هي مبادرة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.