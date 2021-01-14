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برلمان

برلماني يوضح مزايا عودة فتح المجال الجوي بين مصر وقطر

الخميس 14/يناير/2021 - 01:00 ص
النائب، أحمد إدريس
النائب، أحمد إدريس عضو مجلس النواب
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القسم السياسي

أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية وحرصها الدائم على إقرار السلام فى المنطقة، مشيرًا إلى أن عودة فتح المجال الجوي مع قطر،  قرار صائب، سيسهم حتمًا فى تنشيط حركة الطيران بين دول شمال آسيا والدول العربية ، خاصة أن قطر هي الناقلة لمعظم الخطوط الجوية من الكويت وحتى السعودية. 

وأشار" إدريس " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن رفع الحظر الجوي مع الطيران القطري سيسهم فى تشغيل مسارات مباشرة بين الدول، وهذا بدوره سيسهم فى تقليص أوقات الرحلات وتوفير وقت كبير على المسافرين، إلى جانب أن هذه المسارات المباشرة ستعمل على تخفيض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران، وكذا توفير روابط جوية أساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة، مؤكدًا على أن هذا سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على المنطقة ومساعدتها في مواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا ، نظرًا لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات. 

جاء ذلك بعد أن صرح المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، بأنّ مصر رفعت أمس الثلاثاء الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

وقال نوير، إنّه بعد قرار رفع الحظر، يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة، استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري إنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.

وأوضحت مصادر ملاحية، أنّه مع ساعات الصباح الأولى، تمّ السماح بعبور الطائرات القطرية، الأجواء المصرية، والقرار يشمل هبوط الطائرات أيضا في حالات الطوارئ.
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