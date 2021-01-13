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توك شو

قبل افتتاحها بساعات.. إنهاء كافة الاستعدادات لإطلاق بطولة كأس العالم لليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:50 م
زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء أمس لنجوم منتخب العالم لليد
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ريهام فيكتور
قالت نانسى على ، عضو لجنه الاتصال ببطولة العالم لليد ، إن اليوم الشارع المصرى كله ينتظر افتتاح بطولة العالم ، منوهه أن المنتخب الدنماركي كلن من ضمن الوفود التى وصلت مصر للمشاركة بالبطولة .

وأضافت نانسى على ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن الدنمارك هى الحامل للنسخة الاخيرة من البطولة ، وبالتالى كأس العالم كان بصحبتهم .

وأشارت إلى أننا نتمنى عدم خروج كأس العالم من مصر ، ونتمنى تقديم المستوى المنتظر من مصر أمام العالم ، ونتمنى تحقيق إنجاز كبير فى البطولة الحالية .

وتابعت أن اهتمام الدولة بالبطولة ملحوظ ، سواء على مستوى التنظيم أو الانشاءات واهتمامها بنجوم المنتخب المصرى ، مؤكدة أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس الثلاثاء للاعبين أثناء التدريب خلقت حالة من السعادة والتفائل لدى الاعيبة .
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