قبل افتتاحها بساعات.. إنهاء كافة الاستعدادات لإطلاق بطولة كأس العالم لليد





وأضافت نانسى على ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن الدنمارك هى الحامل للنسخة الاخيرة من البطولة ، وبالتالى كأس العالم كان بصحبتهم .





وأشارت إلى أننا نتمنى عدم خروج كأس العالم من مصر ، ونتمنى تقديم المستوى المنتظر من مصر أمام العالم ، ونتمنى تحقيق إنجاز كبير فى البطولة الحالية .





وتابعت أن اهتمام الدولة بالبطولة ملحوظ ، سواء على مستوى التنظيم أو الانشاءات واهتمامها بنجوم المنتخب المصرى ، مؤكدة أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس الثلاثاء للاعبين أثناء التدريب خلقت حالة من السعادة والتفائل لدى الاعيبة .

قالت نانسى على ، عضو لجنه الاتصال ببطولة العالم لليد ، إن اليوم الشارع المصرى كله ينتظر افتتاح بطولة العالم ، منوهه أن المنتخب الدنماركي كلن من ضمن الوفود التى وصلت مصر للمشاركة بالبطولة .