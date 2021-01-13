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فن

وحشني حضنك وريحتك.. لقاء الخميسي تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
تذكرت الفنانة لقاء الخميسي والدها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 

وكتبت لقاء الخميسي عبر خاصية الستوري قائلة: "وحشني أنفاسك وحضنك ورائحتك وقبلتك، وحشني حضورك، وضحكتك وكلماتك، وحشني صوتك وحبك، وحشتني يا أبي، بنتك لقاء".


وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.


"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

وحشني حضنك وريحتك.. لقاء الخميسي تتذكر والدها بكلمات مؤثرة
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