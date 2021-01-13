هاني أبوريدة مهنئا ميار شريف: أسطورة مصرية جديدة

وجه المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى والافريقي لكرة القدم التهنئة للبطلة ميار شريف بعد التأهل إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.





قال المهندس هاني أبوريدة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مبروك للبطلة المصرية ميار شريف التأهل كأول مصرية في التاريخ لبطولة استراليا المفتوحة للتنس تؤكد لنا كل يوم الثقة في جاهزيتها لتصبح أسطورة مصرية جديدة.





يذكر ان ميار شريف المصنفة 128 عالميًا حققت الفوز على منافستها الصربية أليكساندرا كرونتش المصنفة 232 عالميًا لتضمن تأهلها إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في إنجاز تاريخي.





واستطاعت "شريف" الفوز في المباراة بنتيجة مجموعتين للاشيء جاءت كالتالي 6-1 ،6-2 .

وبهذه النتيجة تصبح ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام هذا العام.





وصعدت البطلة المصرية للدور الثاني بعد فوزها على نظيرتها اليابانية اكيكو اوماي بمجموعتين للاشئ في أولى مباريات الدور التمهيدي لبطولة أستراليا المفتوحة.





وتستضيف دبي تصفيات السيدات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس في الفترة بين 10 وحتى 13 يناير الجاري بينما تستضيف الدوحة تصفيات الرجال.



