ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني أبوريدة مهنئا ميار شريف: أسطورة مصرية جديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:45 م
هاني أبوريدة
هاني أبوريدة
Advertisements
يسرى غازى
وجه المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى والافريقي لكرة القدم التهنئة للبطلة ميار شريف بعد التأهل إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

قال المهندس هاني أبوريدة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مبروك للبطلة المصرية ميار شريف التأهل كأول مصرية في التاريخ لبطولة استراليا المفتوحة للتنس  تؤكد لنا كل يوم الثقة في جاهزيتها لتصبح أسطورة مصرية جديدة.

يذكر ان ميار شريف المصنفة 128 عالميًا حققت الفوز على منافستها الصربية أليكساندرا كرونتش المصنفة 232 عالميًا لتضمن تأهلها إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في إنجاز تاريخي. 

واستطاعت "شريف" الفوز في المباراة بنتيجة مجموعتين للاشيء جاءت كالتالي 6-1 ،6-2 . 
وبهذه النتيجة تصبح ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام  هذا العام. 

وصعدت البطلة المصرية للدور الثاني بعد فوزها على نظيرتها اليابانية اكيكو اوماي بمجموعتين للاشئ في أولى مباريات الدور التمهيدي لبطولة أستراليا المفتوحة.

وتستضيف دبي تصفيات السيدات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس في الفترة بين 10 وحتى 13 يناير الجاري بينما تستضيف الدوحة تصفيات الرجال.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجاز تاريخي .. ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس

ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة شارلستون الدولية للتنس في إنجاز كبير

إنجاز تاريخي.. ميار شريف تتوج ببطولة تشارلستون للتنس

شوبير يهنئ ميار الشريف بعد التتويج ببطولة تشارلستون العالمية للتنس

ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا

ميار شريف إلى نهائي بطولة جران كاناريا للتنس

ترشيحاتنا

جالاتا سراي يقرر صرف النظر عن التعاقد مع مصطفي محمد..تفاصيل

سوستة البنطلون دليل البراءة.. أحمد سعد يكشف عن وجود أشخاص يريدون انفصاله عن خطيبته

إعدام أول امرأة في أمريكا بقرار من المحكمة العليا.. فماذا كانت جريمتها

في قضية مقتل طالب الرحاب.. اللجنة الطبية الثلاثية تفجر مفاجأة حول خطيبته حبيبة

الصحة: خطان ساخنان لتوفير الدعم النفسى للمصابين بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا للقاء القمة المؤجلة بالدورى بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الغطاس.. 5 فوائد لتناول القصب لن تتوقعها

بإطلالة رياضية.. حنان مطاوع تستعرض أناقتها على إنستجرام

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر